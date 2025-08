🗣: Ausnahmezustand in Walpertskirchen – Gerolfing beherrscht Derby

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein spielerisch dominanter und starker Auftritt von uns. Wir haben das Spiel beherrscht und gewinnen auch in der Höhe verdient. Uns freut es insbesondere, dass wir unseren Fans in unserem Hörgeräte Langer Stadion zu Hause einen Derbysieg schenken konnten.«

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Heute haben wir in den ersten 25 Minuten eine Lehrstunde bekommen. Das war Bezirksliga-Fußball auf höchstem Niveau. Freising war spielerisch, taktisch, mit ihrem Tempo, ja eigentlich in allen Belangen, mindestens eine Klasse besser. Ein 0:3 wäre durchaus möglich gewesen. Wir waren viel zu hektisch und nervös. Dann kam die Zeitstrafe, bei der auch Rot vertretbar gewesen wäre. Wir konnten durchatmen und taktisch umstellen. Der glückliche Ausgleich hat uns vom Kopf her zurückgebracht. In der zweiten Halbzeit war ein 50:50-Spiel. Das Chancenverhältnis war ausgeglichen. Beide hatten zwei 100-prozentige Chancen. Wir machten dann eine davon.

Riesenkompliment an Deniz Erden. Er hat das Spiel seines Lebens gemacht! Glückwunsch an meine Jungs zum auf der einen Seite glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Sie haben nie aufgegeben, immer an sich geglaubt und bis zur totalen Erschöpfung gekämpft. Eintracht Freising und Alex Schmidbauer werden ihren Weg gehen. Eine tolle Mannschaft, taktisch und individuell top. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Sie werden Ihren Weg machen. In Walpertskirchen herrscht Ausnahmezustand. Für uns war es der größte Sieg in 63 Jahren Vereinsgeschichte bisher!«

