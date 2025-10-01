Ausnahmezustand in Einhausen, A-Liga-Duell in Affolterbach

Einhausen. In Einhausen herrscht am Wochenende Ausnahmezustand. Es wird Kerwe gefeiert. Aus diesem Grund hat die SSG Einhausen ihr Heimspiel in der Kreisoberliga auf Mittwoch (19.30 Uhr) vorgezogen. Gegner ist die SG Reichenbach, und natürlich wollen die Schützlinge von Trainer Andreas Keinz mit einem Sieg ins lange Kerwewochenende starten.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Wir haben intensive und erfolgreiche Wochen hinter uns, und an die wollen wir gegen Reichenbach anknüpfen. Bisher haben wir alle vier Heimspiele gewonnen und sind sogar noch ohne Gegentor. Sollten wir gewinnen, dann könnte ich auch mit einem Gegentor leben, ich bin mir aber auch der Tatsache bewusst, dass das gegen Reichenbach kein Spaziergang wird“, sagt Keinz, der Respekt hat vor dem Gegner. Das sei eine „verschworene Einheit“, die sich gerade spielerisch stark verbessert habe. Einen Faktor hebt der SSG-Coach besonders hervor. „Die Mentalität wird ganz wichtig sein. Die Mannschaft, die bereit ist, alles zu geben, wird am Ende auch als Sieger vom Platz gehen“, ist sich Keinz sicher, dass die Partie „nicht unbedingt spielerisch“ entschieden werde.
Christian Bauer setzt ebenfalls auf die fußballerischen Grundtugenden, die er jüngst ein wenig vermisst hat und die dazu führten, dass die SG zwei Spiele in Folge verlor. Der SG-Trainer hofft mindestens auf ein Unentschieden beim Tabellendritten, denn er weiß: „Gegen uns haben sich die Einhäuser zumindest zu Hause immer schwergetan.“
Am Mittwoch, 19.30 Uhr, kommt es zum direkten Duell der beiden Odenwälder A-Ligisten SV Affolterbach und TG Jahn Trösel, zum „kleinen Derby“, wie sich Trösels Trainer Uwe Engert ausdrückt. Der SV Affolterbach feiert ab Samstag, 18 Uhr, sein großes Fest „Die Nacht der Tracht“. Deshalb ist das Spiel vorverlegt worden. Die Situation beider Teams im Mittelfeld der Tabelle ist ähnlich, der gegenseitige Respekt groß. Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Und Engert sieht eine weitere Herausforderung seines Teams „bei einem spielstarken Gegner“, der es sich stellen muss und will.