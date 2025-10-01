Ausnahmezustand in Einhausen, A-Liga-Duell in Affolterbach

Einhausen. In Einhausen herrscht am Wochenende Ausnahmezustand. Es wird Kerwe gefeiert. Aus diesem Grund hat die SSG Einhausen ihr Heimspiel in der Kreisoberliga auf Mittwoch (19.30 Uhr) vorgezogen. Gegner ist die SG Reichenbach, und natürlich wollen die Schützlinge von Trainer Andreas Keinz mit einem Sieg ins lange Kerwewochenende starten.

„Wir haben intensive und erfolgreiche Wochen hinter uns, und an die wollen wir gegen Reichenbach anknüpfen. Bisher haben wir alle vier Heimspiele gewonnen und sind sogar noch ohne Gegentor. Sollten wir gewinnen, dann könnte ich auch mit einem Gegentor leben, ich bin mir aber auch der Tatsache bewusst, dass das gegen Reichenbach kein Spaziergang wird“, sagt Keinz, der Respekt hat vor dem Gegner. Das sei eine „verschworene Einheit“, die sich gerade spielerisch stark verbessert habe. Einen Faktor hebt der SSG-Coach besonders hervor. „Die Mentalität wird ganz wichtig sein. Die Mannschaft, die bereit ist, alles zu geben, wird am Ende auch als Sieger vom Platz gehen“, ist sich Keinz sicher, dass die Partie „nicht unbedingt spielerisch“ entschieden werde.