Ausnahmezustand am Reuthinger Weg: »Es könnte voll werden«

Das hat es acht Jahre lang nicht mehr gegeben: Ein niederbayerisches Derby in der Bayernliga Süd. Das letzte datiert aus dem Mai 2017, als der TSV Bogen und die SpVgg Hankofen-Hailing die Klingen kreuzten. Nun kommt es am morgigen Freitagabend zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem SV Schalding-Heining und dem FC Sturm Hauzenberg. Und nicht nur die Staffelberger, die 500 Tickets abgerufen haben, sind heiß auf das Derby am Reuthinger Weg. "Die Konstellation ist gut, dieses Spiel hat es in der Form noch nicht gegeben. Da wird morgen ordentlich was los sein. Ich glaube, es könnte sogar voll werden", meint SVS-Fußballboss Markus Clemens. Heißt: 2.500 Zuschauer könnten für ein ausverkauftes Haus sorgen. Die Schaldinger sind jedenfalls für einen Ansturm gewappnet. Es gibt noch genügend Tickets an der Tageskasse. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.