»Ausnahmesituation«: Ohne Co-Trainer, der Chef steigt in Nürnberg zu

320 Straßenkilometer sind es von Vilzing nach Aschaffenburg. Fast 400 Kilometer sind es von Vilshofen (Lkr. Passau) aus, wo DJK-Coach Beppo Eibl beruflich als Realschullehrer tätig ist. "Normalerweise habe ich mittwochs bis 15 Uhr Unterricht. Damit wäre es im Grunde eh hinfällig gewesen. Zufälligerweise habe ich aber morgen schon um 12:45 Uhr Schluss. Anschließend setze ich mich ins Auto und werde dann ungefähr irgendwo bei Nürnberg in den Mannschaftsbus zusteigen, der um 13 Uhr am Huthgarten losfährt." Der Spieltermin am Werktag verlangt den Vilzingern viel Improvisationskunst ab - und auch Opfer. In Aschaffenburg wird die DJK ohne ihre Co-Trainer Matthias Graf und Tobias Dezelak auskommen müssen. Die beiden sind ebenfalls als Lehrer tätig und schaffen es nicht rechtzeitig nach Unterfranken. "Das alles ist schon eine absolute Ausnahmesituation", meint Eibl.

Groß aufregen über das Zustandekommen der Spielverlegung möchte sich Eibl nicht mehr, eine kleine Spitze Richtung Gegner will er sich aber nicht verkneifen: "Bei uns kränkelt auch der ein oder andere Spieler, wir wollen aber nicht jammern. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir haben am Mittwoch ein Spiel zu bestreiten und fertig." Sportlich erwartet Eibl ein ganz anderes Spiel wie gegen die die Profireserven aus Nürnberg oder München: "Zweite Bälle und Standards werden eine sehr große Rolle spielen. Ich erwarte eine äußerst umkämpfte Partie." Und wenn dann der DJK-Tross irgendwann am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach Hause kommt, soll nach Wunsch der Vilzinger natürlich auch der ein oder andere Zähler im Gepäck sein.

Personalien DJK Vilzing: Tobias Hoch (Knochenmarködem) und Benedikt Fischer (Oberschenkelprobleme) fallen verletzungsbedingt aus.