Du wirst automatisch weitergeleitet...

Thorben Stadler (am Ball) gehört zu den treffsichersten Verbandsliga-Kickern. Am Samstag in Zuzenhausen fehlt er allerdings aus einem schönen Grund: Er heiratet. – Foto: Siegfried Lörz

Ausnahme-Teams unter sich Verbandsliga +++ Der 1.FC Mühlhausen fährt zum Spitzenspiel nach Zuzenhausen Für Statistik-Liebhaber sind die bisherigen Ergebnisse des 1.FC Mühlhausen und des FC Zuzenhausen eine wahre Freude. 13 von 14 Pflichtspielen haben die beiden Halbfinalisten des badischen Pokals gewonnen, in der Liga stehen sie mit jeweils 24 von 27 möglichen Punkten auf den Rängen drei (FCM) und vier (FCZ). Am Samstag wird mindestens eine dieser beeindruckenden Serien reißen, wenn Zuzenhausen um 15.30 Uhr Mühlhausen im heimischen Häuselgrundweg empfängt. "Ich denke, das wird ein Fußballfest", sagt FCM-Trainer Christian Thome. Er bereitete seine Elf gezielt darauf vor und glaubt, "dass die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden wird, da es zwischen uns und Zuzenhausen extrem ausgeglichen ist." Viele Zuschauer hat das Duell, soviel lässt sich im Vorfeld guten Gewissens sagen, auf jeden Fall verdient. Beide Mannschaften überzeugen mit einer bärenstarken Offensive, jeweils rund drei Treffer pro Spiel sind eine Ansage. Ein Wermutstropfen aus FCM-Sicht ist die Tatsache, dass nicht alle Akteure daran teilnehmen können. Die Langzeitverletzten Jonas Kiermeier und Dennis Klose fehlen ebenso wie der achtfache Torschütze Thorben Stadler. Der schussgewaltige Linksfuß kann aber aus einem schönen Grund nicht in Zuzenhausen zu seinen gefürchteten Freistößen ansetzen. "Thorben heiratet am Samstag", verrät sein Trainer, der dem Paar, "alles Gute" wünscht und nun diese Personalie ersetzen muss. Das haben Thome und sein Trainerkollege Steffen Kretz aber schon vergangenen Samstag gegen Eppingen (3:1) getestet, als sie Stadler zu Beginn auf der Bank ließen.