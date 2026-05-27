Ausnahme C-Liga: Im Rheingau-Taunus sind fast alle Würfel gefallen

Der TV Idstein II und der FC Waldems II können noch Meister in der C-Liga Rheingau-Taunus werden. Eine der wenigen Entscheidungen im Kreis, die noch offen sind. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

Rheingau-Taunus. Vor dem finalen Spieltag im Rheingau-Taunus-Kreis ist nur noch ein Meister nicht gefunden: Sowohl der TV Idstein II (68 Punkte) als auch der FC Waldems II (67) haben noch Titel-Optionen. Ansonsten ist die Lage klar: In der Kreisoberliga sind bereits alle Würfel gefallen. In der A-Liga stehen Meister SV Johannisberg und Vize SSV Hattenheim als Direktaufsteiger fest. Die SG Hohenstein steigt ab. Zwischen KOL und A-Liga gibt es entsprechend keine Relegation, zwischen A und B ebenfalls nicht. Aus der B-Liga, die 2026/27 Zuwachs durch die freiwilligen Kreisoberliga-Absteiger SG Heftrich/Niederseelbach und TGSV Holzhausen erfährt, steigen die TSG Wörsdorf II (hatte zurückgezogen), der FC Limbach und der GSV Born ab, teilt Fußballwart Erich Herbst mit. Weil die künftige A-Liga nur 14 Teams umfasst, steigt aus der B-Liga neben Meister Barisspor Idstein auch der Zweite Bosporus Eltville auf.

Bosporus wurde kurzfristig noch mit einem Drei-Punkte-Abzug belegt. Der aber angesichts des verbliebenen Fünf-Punkte-Abstands zum Dritten SC Daisbach folgenlos bleibt. Hintergrund: Bosporus hatte am ersten Spieltag beim 6:2 über Born einen gesperrten Spieler unter falschem Pass spielen lassen. Folge: Statt 6:2-Sieg 3:0-Wertung für Born plus Geldstrafe. Gegen dieses Urteil hat das Präsidium des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) Einspruch eingelegt. Das nun rechtskräftige Urteil des Verbandsgerichts: Verlust der Spielwertung, 500 Euro Strafe und zusätzlich drei Punkte Abzug. Das bestätigt HFV-Vize Axel Poth und spricht von einem „vorsätzlichen Vergehen“, das mit zusätzlichem Punktabzug geahndet werden musste.

Derweil muss der B-Liga-Viertletzte SG Schlangenbad II in die Relegation mit dem Zweiten der C-Liga 1 (vor dem letzten Spiel der FC Waldems II) und dem Vize der C-Liga 2, Germania Rüdesheim. Aus dieser Dreierrunde spielen zwei Teams kommende Runde in der B-Liga.