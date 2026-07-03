Auslosung zum Niedersachsenpokal: Das sind Duelle

Es begann mit dem Wettbewerb 3. Liga und Regionalliga. Folgende Paarungen wurden ermittelt:

SSV Jeddeloh II - FSV Schöningen

VfB Oldenburg - TSV Havelse

Sieger Quali - Kickers Emden

HSC Hannover - SV Meppen

Im Wettbewerbsstrang der Dritt- und Regionalligisten befanden sich insgesamt neun Vereine im Lostopf. Mit dem TSV Havelse und dem SV Meppen sind zwei Drittligisten vertreten. Hinzu kommen Titelverteidiger SSV Jeddeloh II, Finalist SV Drochtersen/Assel, der VfB Oldenburg, Kickers Emden, HSC Hannover, FSV Schöningen und Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst.

Nur ein Qualifikationsspiel in beiden Wettbewerben

Zunächst wird das einzige Qualifikationsspiel dieses Wettbewerbs ermittelt. Die übrigen sieben Vereine erhalten Freilose. Anschließend werden bereits die möglichen Viertelfinalpaarungen ausgelost. Das Qualifikationsspiel ist für den 25. oder 26. Juli angesetzt, die Viertelfinals folgen am 22. und 23. August.

Im Anschluss richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Amateur-Wettbewerb. Dort wurden die erste Runde und das Achtelfinale ausgelost. Anders als früher erfolgte die Ziehung ohne regionale Aufteilung. Alle 17 qualifizierten Mannschaften befinden sich in einem gemeinsamen Topf.

Qualifikationsspiel:

FC Verden - BW Lohne

Achtelfinale:

VfL Stenum - SV Wilhelmshaven

VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden

SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC

SC Hemmingen - Lüneburger SK Hansa

STK Eivelse - Vorwärts Nordhorn

TuS Bersenbrück - SSV Vorsfelde

TSV Bardowick - Sieger Quali

SV Reislingen-Neuhaus - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Zu den Teilnehmern gehören die Oberligisten Lüneburger SK Hansa als Titelverteidiger, TuS BW Lohne, 1. FC Germania Egestorf-Langreder, Heeslinger SC, VfV 06 Borussia Hildesheim, SV Wilhelmshaven, SC Spelle-Venhaus, TuS Bersenbrück, BSV SW Rehden, FC Verden 04, SSV Vorsfelde, SC Hemmingen-Westerfeld und SV Vorwärts Nordhorn.

Ergänzt wird das Feld durch die Bezirkspokalsieger STK Eilvese und VfL Stenum sowie die Nachrücker SV Reislingen-Neuhaus und TSV Bardowick.

Auch hier wird lediglich ein Qualifikationsspiel benötigt. Fünfzehn Vereine ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Qualifikationsrunde steigt am 25. und 26. Juli, die Achtelfinalspiele folgen bereits eine Woche später am 2. und 3. August.

Mit dem Wegfall regionaler Lostöpfe steigt die Wahrscheinlichkeit auf attraktive Duelle schon zu Beginn des Wettbewerbs. Besonders im Amateur-Strang könnten damit bereits früh einige der stärksten Mannschaften Niedersachsens aufeinandertreffen.