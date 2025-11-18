Auslosung zum Addi-Vetter-Cup 2025

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Die Gruppen werden ausgelost. die Glücksfee wird Henrik Diekmann sein er ist der Geschäftsführer der Firma Diekmann Bauen und Umwelt. Die Veranstalter laden zur Auslosung ein, die in diesem Jahr um 19.30 Uhr startet.

Guido Gottwald wird am Abend moderieren und für eine angenehme Stimmung sorgen. Henrik Diekmann, der Geschäftsführer, wird wie zuvor erwähnt, die Losfee sein. Es erfolgt eine Liveübertragung von der Hannoverschen Straße 80. Wir gehen auf unserer Instagram-Seite "fupa_weserems" ab 19:30 Uhr live.

Wer nicht persönlich anwesend sein kann, ist herzlich eingeladen, den Livestream zu verfolgen und mit seiner Mannschaft mitzufiebern.