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Vereinsnachrichten
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Auslosung WFV-Pokal 2026/27: SV Degerschlacht trifft auf die Blauen
Der WFV hat am heutigen Dienstag die ersten 3 Runden im Verbandspokal ausgelost. Die Stuttgarter Kickers treffen in der 2. Runde auf den SV Degerschlacht aus der Kreisliga A. Als Regionalligist erhielten die Blauen ein Freilos für Runde 1.
In einer möglichen 3. Runde treffen die Kickers auf einen der folgenden Vereinen: SV Böblingen - FC Rottenburg / SGM Deisslingen-Lauffen - VfL Mühlheim.
Weitere Informationen zur zeitgenauen Ansetzung und Tickets folgen.