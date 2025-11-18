Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auslosung vom Addi-Vetter-Cup 2025
Morgen ist es wieder so weit: Die Gruppen werden ausgelost. die Glücksfee wird Henrik Diekmann sein er ist der Geschäftsführer der Firma Diekmann Bauen und Umwelt
Die Veranstalter laden morgen zur Auslosung bei der Firma Diekmann ein, die in diesem Jahr Hauptsponsor ist. Der Start ist um 19:30 Uhr.
Guido Gottwald wird morgen den Abend moderieren und für eine angenehme Stimmung sorgen. Henrik Diekmann, der Geschäftsführer, wird wie zuvor erwähnt, die Losfee sein. Es erfolgt eine Liveübertragung von der Hannoverschen Straße 80. Wir gehen auf unserer Instagram-Seite fupa_weserems ab 19:30 Uhr live. Wer nicht persönlich anwesend sein kann, ist herzlich eingeladen, den Livestream zu verfolgen und mit seiner Mannschaft mitzufiebern.