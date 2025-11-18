Auslosung vom Addi-Vetter-Cup 2025

Die Veranstalter laden morgen zur Auslosung bei der Firma Diekmann ein, die in diesem Jahr Hauptsponsor ist. Der Start ist um 19:30 Uhr.

Guido Gottwald wird morgen den Abend moderieren und für eine angenehme Stimmung sorgen. Henrik Diekmann, der Geschäftsführer, wird wie zuvor erwähnt, die Losfee sein. Es erfolgt eine Liveübertragung von der Hannoverschen Straße 80. Wir gehen auf unserer Instagram-Seite fupa_weserems ab 19:30 Uhr live. Wer nicht persönlich anwesend sein kann, ist herzlich eingeladen, den Livestream zu verfolgen und mit seiner Mannschaft mitzufiebern.