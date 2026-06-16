 2026-06-16T13:08:32.282Z

Vereinsnachrichten

Auslosung: Neuling Bissen trifft auf Klaksvik von den Färöern

Gegner von Differdingen, Mondorf und Strassen in der Conference League folgen

von Paul Krier · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Atert Bissen nimmt erstmals in seiner Geschichte an einem internationalen Wettbewerb teil
Atert Bissen nimmt erstmals in seiner Geschichte an einem internationalen Wettbewerb teil – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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1.Qualifikationsrunde am am 7./8. und 14./15.Juli

  • KI Klaksvik (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)

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