 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Auslosung Kreispokal KFV Holstein

von Ismail Yesilyurt · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser
Michael Reich (li.) und Hakan Yilmaz vom KFV Holstein präsentieren die Auslosung des Kreispokals.
Michael Reich (li.) und Hakan Yilmaz vom KFV Holstein präsentieren die Auslosung des Kreispokals. – Foto: KFV Holstein

Der Kreisfußballverband (KFV) Holstein hat die Begegnungen des Kreispokals bis zum Endspiel ausgelost. Im Viertelfinale könnte es zum Aufeinandertreffen der beiden Neumünsteraner Giganten PSV und VfR kommen.

QUALIFIKATIONSRUNDE (14. – 15.07.2026)

Türkspor Neumünster – TSV 05 Neumünster
TSV Lepahn – SG Kühren/Preetz
TSV Selent – SG Rethwisch/Passau
BW Wittorf – Olym. Neumünster
GH Neumünster – TSV Aukrug
SV Ruthenberg – Torpedo Neumünster
SV Bokhorst – VfL Schwartbuck
Knudde Giekau – TSV Wentorf
Marina Wendtorf – TSV Stein

1. HAUPTRUNDE (17. -19.07.2026)

1 Türkspor NMS/TSV NMS – Raisdorfer TSV
2 Lepahn/SG Kühren-P. – FSG Saxonia
3 Selent/SG Rehtwisch-P. – SV Kirchbarkau
4 Wittorf/Olym. NMS – TSV Dannau
5 GH NMS/Aukrug – SV Wasbek
6 Ruthenberg/Torpedo NMS – SG Dobersdorf/P.
7 Bokhorst/Schwartbuck – TSV Plön
8 Giekau/Wentorf – Preetzer TSV
9 Wendtorf /Stein – TuS Nortorf
10 SG Bösdorf/Malente – VfR Neumünster
11 SC Kaköhl – PSV Neumünster
12 SG SVT/PSV NMS – TSV Lütjenburg
13 SG Dersau/Kalübe – SV Bönebüttel-H.
14 SG Padenstedt – Probsteier SG
15 FT Preetz – TS Einfeld
16 TSV Gadeland – SV Boostedt

Tableau Kreispokal Holstein. © KFV Holstein

ACHTELFINALE (24. – 26.07.2026)

17 Sieger Spiel 8 – Sieger Spiel 6
18 Sieger Spiel 9 – Sieger Spiel 7
19 Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 15
20 Sieger Spiel 11 – Sieger Spiel 13
21 Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 3
22 Sieger Spiel 10 – Sieger Spiel 5
23 Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 12
24 Sieger Spiel 14 – Sieger Spiel 16

VIERTELFINALE (18. – 19.08.2026)

25 Sieger Spiel 19 – Sieger Spiel 18
26 Sieger Spiel 24 – Sieger Spiel 21
27 Sieger Spiel 23 – Sieger Spiel 17
28 Sieger Spiel 20 – Sieger Spiel 22

HALBFINALE (bis 30.04.2027)

Sieger Spiel 27 – Sieger Spiel 25
Sieger Spiel 28 – Sieger Spiel 26

FINALE (geplant 15.05.2027)