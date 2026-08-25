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Vereinsnachrichten
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Auslosung Kreispokal DU/MH/DIN Runde 2
von Elias Lang · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser
– Foto: FUNKE Foto Services | Lars Fr&
Das sind die Begegnungen für die 2. Runde im Peter-Thomas-Kreispokal!
TV Jahn Hiesfeld (KL A Gr. 2) vs. SV Duissern (KL A Gr. 1)
DJK Lösort Meiderich (KL B Gr. 2) vs. Eintracht Walsum (KL A Gr. 2)
1. FC Mülheim (KL A Gr. 1) vs. FC Albania Duisburg (KL A Gr. 2)
SV Raadt (KL C Gr. 1) vs. SuS Viktoria Wehofen (KL B Gr. 2)
SpVgg Meiderich (KL A Gr. 2) vs. TuSpo Saarn (KL A Gr. 1)
DSC Preußen (KL A Gr. 1) vs. MTV Union Hamborn (KL A Gr. 2)
TuS Mündelheim (KL A Gr. 1) vs. SV Heißen Mülheim (KL A Gr. 1)
Blau-Weiß Neuenkamp (KL C Gr. 2) vs. SG Duisburg Süd (KL A Gr. 1)
FC Rojava Mülheim (KL C Gr. 1) vs. TSV Bruckhausen (KL A Gr. 2)
SF Mülheim (KL B Gr. 1) vs. Dümptener TV (KL A Gr. 1)
SV Beeckerwerth (KL A Gr. 2) vs SV Hamborn 1890 (KL A Gr. 2)
TuRa 88 Duisburg (KL B Gr. 2) vs. SC Croatia Mülheim (KL A Gr. 1)
SC Hertha Hamborn (KL C Gr. 2) vs. SV Gelb-Weiß Hamborn (KL B Gr. 2)
DJK Vierlinden (KL B Gr. 2) vs. TS Rahm (KL B Gr. 1)
VfL Wedau (KL B Gr. 1) vs. FC Taxi Duisburg (KL A Gr. 1)
TSV Heimaterde (KL B Gr. 1) vs. ETuS Bissingheim (KL A Gr. 1)
1. FC Duisburg Dersimspor (KL B Gr. 2) vs. SV Wanheim 1900 (KL A Gr. 1)
GSG Duisburg (KL A Gr. 1) vs. RWS Lohberg (KL A Gr. 2)
TuS Union 09 (KL B Gr. 1) vs. SC Wacker Dinslaken (KL A Gr. 2)
SF Walsum 09 (KL A Gr. 2) vs. Viktoria Buchholz (KL A Gr. 1)