 2026-08-25T09:27:31.124Z

Vereinsnachrichten

Auslosung Kreispokal DU/MH/DIN Runde 2

von Elias Lang · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser
– Foto: FUNKE Foto Services | Lars Fr&

Das sind die Begegnungen für die 2. Runde im Peter-Thomas-Kreispokal!

  • TV Jahn Hiesfeld (KL A Gr. 2) vs. SV Duissern (KL A Gr. 1)
  • DJK Lösort Meiderich (KL B Gr. 2) vs. Eintracht Walsum (KL A Gr. 2)
  • 1. FC Mülheim (KL A Gr. 1) vs. FC Albania Duisburg (KL A Gr. 2)
  • SV Raadt (KL C Gr. 1) vs. SuS Viktoria Wehofen (KL B Gr. 2)
  • SpVgg Meiderich (KL A Gr. 2) vs. TuSpo Saarn (KL A Gr. 1)
  • DSC Preußen (KL A Gr. 1) vs. MTV Union Hamborn (KL A Gr. 2)
  • TuS Mündelheim (KL A Gr. 1) vs. SV Heißen Mülheim (KL A Gr. 1)
  • Blau-Weiß Neuenkamp (KL C Gr. 2) vs. SG Duisburg Süd (KL A Gr. 1)
  • FC Rojava Mülheim (KL C Gr. 1) vs. TSV Bruckhausen (KL A Gr. 2)
  • SF Mülheim (KL B Gr. 1) vs. Dümptener TV (KL A Gr. 1)
  • SV Beeckerwerth (KL A Gr. 2) vs SV Hamborn 1890 (KL A Gr. 2)
  • TuRa 88 Duisburg (KL B Gr. 2) vs. SC Croatia Mülheim (KL A Gr. 1)
  • SC Hertha Hamborn (KL C Gr. 2) vs. SV Gelb-Weiß Hamborn (KL B Gr. 2)
  • DJK Vierlinden (KL B Gr. 2) vs. TS Rahm (KL B Gr. 1)
  • VfL Wedau (KL B Gr. 1) vs. FC Taxi Duisburg (KL A Gr. 1)
  • TSV Heimaterde (KL B Gr. 1) vs. ETuS Bissingheim (KL A Gr. 1)
  • 1. FC Duisburg Dersimspor (KL B Gr. 2) vs. SV Wanheim 1900 (KL A Gr. 1)
  • GSG Duisburg (KL A Gr. 1) vs. RWS Lohberg (KL A Gr. 2)
  • TuS Union 09 (KL B Gr. 1) vs. SC Wacker Dinslaken (KL A Gr. 2)
  • SF Walsum 09 (KL A Gr. 2) vs. Viktoria Buchholz (KL A Gr. 1)