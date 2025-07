Auslosung im WFV-Pokal: Wer bekommt die Hammerlose?

– Foto: Jens Körner

Die neue Spielzeit steht in den Startlöchern und so auch die Pokalsaison. Wer trifft auf wen in den ersten Runden des württembergischen Verbandspokals? Diese Frage wird in dieser Woche gelüftet.

Die Jagd auf den wfv-Pokal und das Ticket für den DFB-Pokalwettbewerb beginnt! Am Mittwoch, 2. Juli 2025, fällt der Startschuss zur neuen Pokalsaison im württembergischen Amateurfußball. In der WFV-Geschäftsstelle in Stuttgart werden ab 15.00 Uhr die Begegnungen der 1. Runde im DB Regio-wfv-Pokal 2025/26 ausgelost – live übertragen auf dem wfv-YouTube-Kanal. ---

Die Gruppen im Überblick Gruppe 1 (29 Teams): Regionalligist SGV Freiberg Fußball, Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach, je vier Oberliga- und Verbandsliga-Teams, 16 Landesligisten sowie drei Bezirkspokalsieger.