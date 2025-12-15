Titelverteidiger SpVg Odenkirchen ist noch im Rennen um den REWOVE-Ü32-Kreispokal. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Auslosung im Video: So läuft das Ü32-Halbfinale im REWOVE-Kreispokal Noch vier Mannschaften haben die Chance auf das Finale bei den Sportfreunden Neuwerk am Ostersamstag - so sehen die Halbfinalpaarungen aus.

Nach vielen Jahren in Neersbroich wechselt der Kreisendspieltag nicht nur den Ort, sondern auch den Austragungstag. Nicht mehr am Ostermontag werden die Sieger in den Kreispokalwettbewerben in Mönchengladbach-Viersen ermittelt, die Entscheidungen im REWOVE-Kreispokal fallen diesmal schon am Ostersamstag. Ein Termin, den sicherlich viele Spieler und Beobachter im Anschluss deutlich besser zum Feiern nutzen können. Denn auch so war die Veranstaltung seit ihrer Einführung immer bestens besucht - und viele andere Kreise am Niederrhein folgten dem Vorbild.

Ü32-Endspiel als Teil des Kreisendspieltages Teil dieses Finaltags, bei dem FuPa natürlich mit Livestream für Euch auch dabei sein wird, ist auch das Finale des Ü32-Wettbewerbs. Und anders als bei den Männern, wo das Finale zwischen dem Gastgeber Sportfreunde Neuwerk und dem Rheydter Spielverein bereits feststeht, und auch bei den Frauen, wo sich der FV Mönchengladbach und die Sportfreunde Neersbroich um den Titel gegenüberstehen werden, ist die Vorschlussrunde bei der Ü32 noch nicht gespielt. Demnach haben hier vier Mannschaften noch Titelchancen.

So lief das Viertelfinale des Ü32-Kreispokals Im Viertelfinale Anfang Dezember kam dabei der ASV Süchteln kampflos ins Halbfinale, weil der SV Schelsen nicht antrat. Die SpVg Odenkirchen schaffte mit einem 4:0 gegen Teutonia Kleinenbroich den klarsten Erfolg, während Rot-Weiß Venn 6:3 bei Viktoria Rheydt gewann. Die Red Stars Mönchengladbach setzten sich derweil knapp 2:1 gegen die Sportfreunde Neersbroich durch.