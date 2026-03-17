Auslosung im Pokal und Landesliga-Torjäger verlängert

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Halbzeitpause des Frauen-Verbandsliga Spiels zwischen SV Musbach und TSV Münchingen zogen Pokalspielleiter Helmut Späth und Mädchenreferentin Sabrina Stehle gestern die Halbfinalpartien des Frauen-Bezirkspokals, welche am Ostermontag um 11 Uhr stattfinden.

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SKV Rutesheim

Der SKV Rutesheim kann auch in der kommenden Saison auf Markus Wellert bauen. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verlängerte den Vertrag mit seinem Offensivspieler und bindet damit einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft weiterhin an den Verein.

Sportlicher Leiter Pascal Haug fand für den Angreifer deutliche Worte. Für ihn sei Wellert ein außergewöhnlich kompletter Stürmer: beidfüßig, kopfballstark, technisch versiert und mit großem Instinkt vor dem Tor. Zudem zeichne ihn ein enormer Ehrgeiz aus. Niederlagen könne Wellert nur schwer akzeptieren – eine Eigenschaft, die dem Team zugutekomme. Gleichzeitig sei er ein Spieler, der stets für die Mannschaft arbeite.

Auch Wellert selbst betont seine enge Verbindung zum Verein. Für ihn sei der SKV ein wichtiger Teil seines Lebens, weshalb ihm die Entscheidung zur Verlängerung leicht gefallen sei. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben zeigt er sich überzeugt, dass die Mannschaft weiterhin große Ziele erreichen kann.

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