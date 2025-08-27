 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Werner Friedl

Auslosung im Frauen-Bezirkspokal und weitere Änderungen

Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Rems/Murr/Hall.

Rund um den anstehende Spieltag in den Kreisligen im Bezirk Rems/Murr/Hall gibt es einige Informationen. Darunter auch ein Heimrechttausch. Der Fußballbezirk teilt diese Neuigkeiten dazu mit:

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

In der Kreisliga A3 gibt es beim Spiel SC Steinbach-Comburg - SC Bühlertann am 31.08.2025 einen Heimrechttausch: Die Begegnung lautet nun: SC Bühlertann – SC Steinbach-Comburg

Der komplette Spieltag der Kreisliga A3:

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - TSV Vellberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SGM Rosengarten
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Bühlertann - SC Steinbach-Comburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Michelbach/Bilz - TSV Hessental
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Obersontheim II - Spvgg Unterrot

In der Kreisliga B6 findet die Begegnung am 05.10 (SGM TSV AmmertsweilerI/VfL Mainhardt II – SC Bibersfeld bereits um 13:30 Uhr statt.

Beim Frauen-IN.VIVO-Bezirkspokal wurde die erste Runde ausgelost.

Aufrufe: 027.8.2025, 09:00 Uhr
pmAutor