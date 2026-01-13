Auslosung im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall steht an

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall informiert aktuell über die anstehende Auslosung im Bezirkspokal der Herren und Frauen. Folgende Informationen teilt der Bezirk dazu aktuell mit:

Auslosung Live: Im Rahmen der Vorstandssitzung am Dienstag, 13.01.2026 werden im IN.VIVO-Bezirkspokal die Viertel- (21. bzw. 22.02.2026) und Halbfinalbegegnungen (04.04.2026) der Herren sowie die Halbfinalbegegnungen der Frauen (Spieltag 01.04.2026) ausgelost. Die "Losfee" wird unser Bezirksjugendleiter Jochen Schmieg sein. Die Ziehung (geplant 20:00 Uhr) wird Live im Facebook sowie im Instagram-Kanal des Bezirkes Rems/Murr/Hall zu sehen sein.

Das war die 5. Runde (Altkreis Rems/Murr)

12.11.25 TSV Oberbrüden - SV Allmersbach 0:5

12.11.25 Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach II 2:1

12.11.25 SV Allmersbach II - TSV Schornbach 1:4

12.11.25 TV Oeffingen II - TSV Schmiden 0:5