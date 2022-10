Im Niederrheinpokal wird das Viertel- und Halbfinale ausgelost. – Foto: Jochen Classen

Auslosung für die Verbandspokale Pokal: Am Niederrhein und am Mittelrhein werden in diesen Tagen die nächsten Pokalrunden ausgelost.

Am Donnerstag und Freitag werden die nächsten Runden in den Verbandspokalwettbewerben ausgelost. Den Start macht der FVN am Donnerstag mit der Auslosung des Viertelfinales im Niederrheinpokal. Die Auslosung wird um 15 Uhr auf der Instagramseite des Verbandes gezeigt (fvn_fussball).