Auslosung FA Cup-Achtelfinale: Kracher-Duell im Norden

Die Auslosung fand in einem besonderen Rahmen statt: Statt in einem anonymen Studio wurden die Kugeln direkt am Ort des Geschehens in Macclesfield gezogen. Unter den Augen der Fans, die auf eine weitere Sensation ihres Teams hofften, zogen die Fußball-Legenden Joe Cole und Karen Carney die Paarungen für die Runde der letzten 16.

Das absolute Highlight der Auslosung ist zweifelsfrei das Aufeinandertreffen von Newcastle United und Manchester City. Damit verabschiedet sich bereits im Achtelfinale einer der ganz großen Titelfavoriten aus dem Wettbewerb. Für die „Magpies“ bietet das Heimspiel im St. James' Park die Chance, ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um die Trophäe zu setzen.

Die Träume der „Underdogs“

Besonders aufmerksam verfolgte man die Ziehung in Macclesfield selbst. Sollte dem Team aus der National League North die Sensation gegen Brentford gelingen, wartet im Achtelfinale ein Heimspiel gegen West Ham United. Auch der walisische Kult-Klub Wrexham AFC darf weiter träumen: Nach ihrem beeindruckenden Lauf in dieser Saison empfangen sie an der Racecourse Ground den FC Chelsea.