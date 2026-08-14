Auslosung ergibt: Pokalfest in Gau-Odernheim Drei Mannschaften aus dem Kreis Alzey-Worms haben die dritte Pokalrunde überstanden +++ Wormatia Worms kann nächste Woche als viertes Team nachziehen +++ Die Auslosung von Claus Rosenberg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Luis Breitenbruch vom TSV Gau-Odernheim attackiert im Pokalspiel den Gimbsheimer Leon-Luca Krampez (in Schwarz). Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Worms/Alzey. In dieser Pokal-Serie ist das Glück nur bedingt auf der Seite der Oberligisten. Reihenweise kegeln sie sich raus. So auch in der vierten Verbandspokalrunde, in der am 2. September das Topspiel in Gau-Odernheim steigt. Der TSV erwartet den Sieger aus der Begegnung zwischen TSV Schott Mainz und Wormatia Worms – eine weitere Partie, die Finalqualität hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Attraktives Los für den SV Guntersblum Ein attraktives Los geangelt hat sich der SV Guntersblum. Er erwartet den Verbandsligisten SC Idar-Oberstein. Dass ein Zweiklassen-Unterschied kein Freilos für den höherklassigen Klub ist, musste in der zurückliegenden dritten Runde am Mittwoch die TuS Marienborn erleben. Der FSV Saulheim schaltete den Favoriten aus und hat nun eine echte Chance, in die fünfte Runde einzuziehen. Die Elf von Max Kimnach und Damiam Szymkow trifft auf den Sieger TuS Mörschied gegen SG Kirn/Kirn-Sulzbach - das eine wie das andere eine machbare Aufgabe für den in der Punktserie noch punktlosen Bezirksligisten.

Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr SV Gimbsheim Gimbsheim TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. 3 4 Abpfiff Ausgeschieden in der dritten Runde ist der SV Gimbsheim. Der Landesligist schlug sich beim 3:4 gegen den TSV Gau-Odernheim wacker und verlor erst in der Schlussphase. Auch TuS Neuhausen ereilte das Aus. Der Landesliga-Absteiger hatte beim 0:4 gegen Basara Mainz keine Chance. Die Drittrunden-Partie zwischen dem FSV Saulheim und TuS Marienborn war spannend, nachdem Danell Gianelli den Außenseiter frühzeitig in Führung gebracht hatte. Die Elf von der Mühlbachaue rettete den Vorsprung gegen nicht eben schwach besetzte Gäste über die Zeit.

Bretzenheim wird auch im Pokal niedergerungen Einen dramatischen Pokalkrimi erlebten die Zuschauer im Guntersblumer Stadion. Erst vier Minuten vorm Ende der Verlängerung machte Levin Przybysz die Überraschung gegen die TSG Bretzenheim perfekt. Dabei hatten die Guntersblumer sogar mehrere Minuten in Unterzahl, die letzten beiden sogar in doppelter Unterzahl bestehen müssen. Dass der SV an diesem Abend was reißen könnte, zeichnete sich bereits nach einer Viertelstunde ab, nachdem der Ex-Gau-Odernheimer Miles Hofmann das 1:0 markiert hatte. Das zwischenzeitliche 1:1 per Strafstoß durch Paul Jung half dem Landesligisten am Ende nur in die Verlängerung.