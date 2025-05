Die spannendste Saisonphase startet - mit Relegations-Krimis im Auf- und Abstiegskampf. – Foto: Montage: FuPa

Auslosung erfolgt! So läuft die Relegation 2025 auf Verbandsebene Regionalliga-Relegation mit Variablen: Bei Fürth-Klassenerhalt spielt Erlbach vs. Hankofen und Eltersdorf vs. Aschaffenburg +++ Bayernliga-Relegation: Lokalrivalen Haching II und Grünwald auseinandergerissen +++ Auch Landesliga-Relegation steht!

Die Spielzeit 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa gibt einen Überblick über die Relegation auf bayerischer Verbandsebene. Hier gibt's alle Infos - auch zur Bayern- und Landesliga-Relegation - die wie gewohnt in Hin- und Rückspielen ausgetragen wird. Wie im internationalen Fußball: die Auswärtstor-Regel findet in der Relegation keine Anwendung mehr. Den Terminplan des Verbandes und die Abstiegssituation in der Regionalliga Bayern nochmal komplett über den Haufen werfen könnte die SpVgg Greuther Fürth. Nämlich dann, wenn sie noch - via Relegation - aus der 2. Bundesliga absteigen sollte.

Causa SpVgg Greuther Fürth - 2. Bundesliga: Steigt das Kleeblatt via Relegation aus der 2. Bundesliga ab, wäre die SpVgg Greuther Fürth II als dann Drittliga-Reserve nicht mehr für die Regionalliga Bayern spielberechtigt. In diesem Falle würde die Kleeblatt-U23 ans Regionalliga-Tabellenende rücken und stünde als Direktabsteiger fest. Alle anderen Teams im Tabellenkeller rutschen dann einen Platz nach oben. Auch der sportliche Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg, der dann noch in die Relegation "nachrutschen" würde. Sämtliche Spiele blieben in der Wertung. Da sich das Schicksal der SpVgg erst frühestens am Schlussspieltag - also am morgigen Sonntag, den 18. Mai - entscheiden wird, wurde die Auslosung mit zwei Variablen vorgenommen, also einmal mit dem FCE Bamberg und einmal ohne. Spielt Fürth die Abstiegsrelegation - die erst am Dienstag, den 27. Mai endet - kann die Relegation zur Regionalliga Bayern erst nach Abschluss der Zweitliga-Relegation starten, da es in letzterem Fall ja zu anderen Relegations-Teilnehmern käme.





Causa TSV 1860 München II - Bayernliga Süd: Die Münchner Junglöwen sind nicht aufstiegsberechtigt für die Regionalliga Bayern, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen und das auch für die Folgesaison bereits rechnerisch feststeht. Entsprechend war die Endplatzierung des TSV 1860 München II für die Regionalliga-Aufstiegsfrage unerheblich. Weil am Ende sogar Platz 2 feststand, rückt der Drittplatzierte, der SV Erlbach, in die Relegation nach!







Relegation zur Regionalliga Bayern

Wer qualifiziert sich für die Regionalliga Bayern-Saison 2025/26? Die bayerischen Direktabsteiger aus der 3. Liga (1)

Die Regionalligateams auf den Plätzen 2 bis 14 (13)

Die Direktaufsteiger aus der Bayernliga Nord/Süd (2)

Die Sieger der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Teilnehmerzahl 2025/26: 18 Vereine