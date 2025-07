Auslosung des Bitburger-Kreispokal 2025/2026

Im Rahmen der Sportwoche Golzheim werden am Mittwochabend (09.07.) gegen 19:15 Uhr, in der Halbzeitpause des dann stattfindenden Spiels, die Spielpaarungen der 1.Runde gezogen. Alle Interessierten können bei der Auslosung live dabei sein.

Die 1.Runde im Bitburger-Kreispokal wird am Wochenende 23.08./24.08.2025, also 1 Woche vor Saisonbeginn ausgetragen.