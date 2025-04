Auslosung der Relegation: Landkreisduelle im Kreis Zugspitze möglich

Für die meisten Fußballteams endet die Saison im Kreis Zugspitze am 31. Mai. Einige Mannschaften müssen aber noch in der Relegation um den Auf- und Abstieg nachsitzen. Wie diese Zusatzschicht abläuft, gab Kreisspielleiter Heinz Eckl jetzt bekannt. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel zwischen 3. und 9. Juni (Pfingstmontag) gespielt. Die erste Partie steigt zwischen Dienstag und Donnerstag. Der zweite und entscheidende Vergleich folgt von Freitag bis Montag.

In den beiden Kreisligen spielen die beiden Zweitplatzierten um den Aufstieg in die Bezirksliga. Heimrecht im ersten Spiel hat der Zweite aus der Kreisliga 1. Der Sieger aus diesem Duell spielt in einer zweiten Runde gegen einen weiteren Kreisligisten aus einem anderen Kreis des Bezirks Oberbayern um einen Platz in der Bezirksliga.