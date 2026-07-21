Auslosung der nächsten Europacuprunde Für Bissen könnte es gegen Gerson Rodrigues gehen. von Stan Jahrmärker · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Für Bissen (Foto aus dem Spiel gegen Klaksvik) und Strassen wurden mögliche Gegner ausgelost. – Foto: Paul Krier

Am gestrigen Tag wurde auch die dritte Runde des Europacups im schweizerischen Nyon ausgelost.



Bekanntlich können ja noch zwei Luxemburger Teams diese dritte Runde in der Conference-League erreichen.

Im Falle eines Weiterkommens von Strassen (gegen Partizan Belgrad) würde es gegen Kostanay aus Kasachstan oder Panevesys aus Litauen gehen. Strassen spielt am Donnerstag zuerst auswärts.



Sollte Bissen gegen Györ (Hinspiel heute 20.15 Uhr im Nationalstadion) die Oberhand behalten, wäre der gegner der Sieger des Spiels Riga (Lettland) gegen Skopje (Nordmazedonien).

In Skopje spielt übriens seit diesem Sommer Gerson Rodrigues. Geplant ist die dritte Runde für den 6.08 und 13.08.











