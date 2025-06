Auslosung der europäischen Pokalwettbewerbe

Die Auslosungen legten fest, welche Teams in den jeweiligen Wettbewerben in Hin- und Rückspiel um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Die Begegnungen der ersten Qualifikationsrunde werden im Juli ausgetragen. Die Setzlisten basieren auf den UEFA-Klubkoeffizienten, wodurch sich spannende und teils traditionsreiche Duelle ergeben.