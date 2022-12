Auslosung der Dachauer Fußball-Hallenmeisterschaft der Junioren – 312 Teams gehen auf das Parkett 312 Teams aus 83 Vereinen

Die Auslosung für die Dachauer Fußball-Hallenmeisterschaft der Junioren/Juniorinnen 2023 ist im gut besuchten Gasthaus Göttler in Schwabhausen erfolgt.

Dachau – Die weit und breit größte Veranstaltung ihrer Art geht nach zwei Jahren Pause wieder über die Bühne. Insgesamt 312 Teams aus 83 Vereinen sind angemeldet. Schirmherr der Veranstaltung ist der Sportreferent der Stadt Dachau, Günter Dietz. Er freute sich, dass es nun „im dritten Versuch endlich mit der Schirmherrschaft funktioniert“. Denn 2021 und 2022 war Dietz ebenfalls als Schirmherr vorgesehen.

Wie immer wird der Reinerlös für karitative Zwecke gespendet. Diesmal wurden die Brücke Dachau sowie die Kunterbunte Inklusion Karlsfeld ausgewählt. Organisationschef Dirk Borsbach betonte, dass bei der Dachauer Hallenmeisterschaft bisher insgesamt über 100 000 Euro an Spenden zusammenkamen.

Ihre Meister suchen die Junioren in den Altersgruppen U8 bis U19, die Juniorinnen von der U11 bis U17. Die Eröffnung ist am Freitag, 13. Januar, mit den U 19-Junioren in Bergkirchen. (ro)