Auslosung der 2. Runde im FA Cup 2025/26:
Die Auslosung für die zweite Runde des englischen FA Cup fand am 3. November 2025 statt und brachte zahlreiche interessante Paarungen zwischen Mannschaften der unteren englischen Ligen hervor. Die Spiele werden zwischen dem 5. und 7. Dezember 2025 ausgetragen.
In dieser Runde treffen beispielsweise Accrington Stanley auf Mansfield Town, Cheltenham Town auf Buxton, und Exeter City auf Wycombe Wanderers. Auch Teams aus den Regionalligen wie Chelmsford City und Weston-super-Mare sind vertreten und sorgen für die typischen FA-Cup-Überraschungen. Alle Paarungen: https://www.fupa.net/cup/fa-cup-england/matches
Ab der dritten Runde steigen dann die Vereine aus der Championship und der Premier League in den Wettbewerb ein. Erst zu diesem Zeitpunkt sind die favorisierten Großclubs dabei - und für viele der aktuellen Teilnehmer der zweiten Runde bietet das die einmalige Chance, gegen echte Topteams zu spielen und für Schlagzeilen zu sorgen.