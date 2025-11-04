Auslosung der 2. Runde im FA Cup 2025/26:

In dieser Runde treffen beispielsweise Accrington Stanley auf Mansfield Town, Cheltenham Town auf Buxton, und Exeter City auf Wycombe Wanderers. Auch Teams aus den Regionalligen wie Chelmsford City und Weston-super-Mare sind vertreten und sorgen für die typischen FA-Cup-Überraschungen. Alle Paarungen: https://www.fupa.net/cup/fa-cup-england/matches

Ab der dritten Runde steigen dann die Vereine aus der Championship und der Premier League in den Wettbewerb ein. Erst zu diesem Zeitpunkt sind die favorisierten Großclubs dabei - und für viele der aktuellen Teilnehmer der zweiten Runde bietet das die einmalige Chance, gegen echte Topteams zu spielen und für Schlagzeilen zu sorgen.