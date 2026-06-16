 2026-06-16T13:08:32.282Z

Vereinsnachrichten

Auslosung: Bissen - Klaksvik und die weiteren Paarungen!

Gegner von Differdingen, Mondorf und Strassen in der Conference League stehen fest

von Paul Krier · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Champions League
BGL Ligue
KÍ Klaksvík
Strassen
Mondorf

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Champions League

1.Qualifikationsrunde am 7./8. und 14./15.Juli

  • KI Klaksvik (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)

Europa Conference League

1.Qualifikationsrunde am 9. & 16.Juli

  • FC Differdingen 03 (LUX) - Ilves Tampere (FIN)
  • US Mondorf (LUX) - Dinamo Tiflis (GEO)
  • FC UNA Strassen (LUX) - La Fiorita 1967 (RSM)