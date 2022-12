Auslosung am Freitag ab 18 Uhr Wer gegen wen?

Niedersachsens Fußballpokalfans schauen am Freitag gespannt nach Barsinghausen. Ab 18 Uhr werden in der NFV-Geschäftsstelle an der Barsinghäuser Schillerstraße die

Halbfinalpartien in beiden Wettbewerbsbäumen des Niedersachsenpokal

ausgelost. Die Ziehung der Paarungen, die voraussichtlich am Osterwochenende (6. bis 10. April 2023) stattfinden, wird live auf dem YouTube-Kanal des NFV übertragen

(https://my.nfv.de/AuslosungPokalHF)

Im Wettbewerb der Amateure, an dem die niedersächsischen Oberligisten und die vier NFVBezirkspokalsieger teilnehmen, haben folgende Mannschaften das Halbfinale erreicht: TuS Bersenbrück, 1. FC Germania Egestorf/Langreder, FSV Schöningen, SC Spelle-Venhaus. Mit Bersenbrück und Egestorf/Langreder stehen zwei Vereine in der Runde der letzten Vier, die in ihrer Vereinshistorie bereits einmal in das Finale um den Niedersachsenpokal einzogen. Allerdings zogen beide dabei den Kürzeren. Egestorf/Langreder unterlag 2016 der Spielvereinigung Drochtersen/Assel mit 0:2, Bersenbrück 2019 dem SV Atlas Delmenhorst 2:3. Für Spelle-Venhaus, derzeit Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen, ist es die zweite Halbfinalteilnahme nach 2020 (5:6 nach Elfmeterschießen gegen den MTV Gifhorn). Die 2011 gegründete Fußball Spielvereinigung Schöningen (NFV-Kreis Helmstedt) feiert dagegen ihre Premiere auf Ebene der Verbandspokal-Vorschlussrunde. In der Konkurrenz des anderen Wettbewerbsbaumes liegen jeweils zwei Drittligisten (VfB

Oldenburg, VfL Osnabrück) und Regionalligisten (Atlas Delmenhorst, SSV Jeddeloh II) im

Lostopf. Alle vier Teams weisen reichlich Pokalerfahrung auf, wobei der VfB Oldenburg

zuletzt zwei Mal in Folge im Halbfinale scheiterte (2015, 2016).