Auslosung am Dienstag

Am Dienstag, den 30. Juni werden die Lose für den badischen Pokalwettbewerb 2026/27 gezogen. – Foto: Peter Laska

Karlsruhe. Am Dienstag, 30. Juni 2026 um 17 Uhr fällt mit der Auslosung im bfv-Pokal der Startschuss für die Saison 2026/27. Interessierte können die Auslosung wie gewohnt über einen Livestream auf Instagram verfolgen.

Rüdiger Heiß, bfv-Vizepräsident Spielbetrieb, zieht am kommenden Dienstag, 30. Juni 2026 ab 17 Uhr die Kugeln für den Verbandspokal 2026/27. Insgesamt gehen 116 Teams von der Kreisklasse B bis zur 3. Liga an den Start. Die ersten beiden Runden werden regional ausgelost und -gespielt, ab der dritten Runde umfassen die Paarungen das gesamte Verbandsgebiet. Dann steigen auch Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim (3. Liga), Vorjahresfinalist und RL-Aufsteiger VfR Mannheim sowie dessen neue Ligakonkurrenten SV Sandhausen und FC-Astoria Walldorf (alle RL) in den Wettbewerb ein.

Vor der ersten Runde gibt es in den Regionen Rhein-Neckar und Mittelbaden eine Reduzierungsrunde, die auf Di./Mi. 14./15. Juli 2026 terminiert ist. Die erste Runde mit 54 Begegnungen und einem Freilos steht dann in allen drei Regionen am folgenden Wochenende an. Als Standardtermin ist hierfür Samstag, der 18. Juli 2026 um 17 Uhr vorgesehen, da sonntags das WM-Finale stattfindet. Die zweite Runde besteht aus 27 Spielen mit einem Freilos und folgt eine Woche später. Mit dem Einsteigen der Dritt- und Regionalligisten startet am ersten Augustwochenende Runde 3, bevor am 08./09. August 2026 bereits das Achtelfinale ansteht. Ab dem Viertelfinale wird neu ausgelost und in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen ein Spieltermin festgelegt.