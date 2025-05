Auslaufen ist nicht

Vier weitere Male bekommen die Eppinger Gelegenheit dazu. Nummer eins davon am Samstag gegen Türkspor Mosbach (Anpfiff, 15.30 Uhr). Das Schlusslicht kommt gebeutelt von den vorangegangenen Wochen und hat sechs Niederlagen in Folge kassiert. Aber es gilt aus zweierlei Sicht den Kontrahenten nicht zu unterschätzen. Zum einen holten die Mosbacher gegen das Spitzenteam des 1.FC Mühlhausen am 29. März zuletzt einen Punkt (1:1) und zum anderen haben die Eppinger jüngst in Bammental gegen ein anderes Kellerkind eine 1:2-Niederlage einstecken müssen.

Bei selbiger war Pfeiffer nur bedingt mit der Leistung zufrieden. "Die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen", so der VfB-Coach, der hinterherschob, "dafür sah es im zweiten Durchgang deutlich besser aus und trotz eines Mannes weniger waren wir nahe dran am Siegtreffer." Nachdem die Eppinger bereits fünf Mal gewechselt hatten, bekam Till Schweizer bei einem unglücklichen Zusammenprall zwei Zähne ausgeschlagen. Zu allem Überfluss kassierten sie in der Nachspielzeit das 1:2. Darüber hinaus fehlten einige Akteure krankheits- oder verletzungsbedingt, wovon die meisten jedoch gegen TS Mosbach zurückkehren werden.