Auslaufen für Heidelberger Landesligisten Landesliga Rhein-Neckar +++ Aus Kreis-Sicht sind die Entscheidungen gefallen

Wenn der Meister sein Gastspiel am Freitagabend beim FC Türkspor Mannheim (Anpfiff, 19.15 Uhr) nämlich mit mindestens einem Remis abschließen sollte, würde er die Saison ohne eine einzige Niederlage vergolden.

Am anderen Ende der Tabelle gibt die SG Horrenberg ihren vorläufigen Landesliga-Abschied am Sonntag gegen den FV Nußloch (Anpfiff, 17 Uhr). Die SG hat alles probiert um die Klasse zu erhalten, die vergangene Niederlage in Neckarau war jedoch zu viel, um sich am letzten Spieltag die Chance auf die Relegation zu wahren. Aufgrund der bereits getätigten Transfers, Michael Glaser als Spielertrainer und Patrick Greulich als sein spielender Co., muss man die Horrenberger schon jetzt als Favorit in der Heidelberger Kreisliga nennen. Außerdem weiß der Klub ganz genau, wie man in die Landesliga aufsteigt – seit 1995 gelang ihm das bereits vier Mal.