Aushilfsverteidiger Severin Müller glänzt beim SV Heimstetten als Stürmer Ehemaliger Offensivspieler trifft gegen VfB Eichstätt

Wenige Minuten vor Schluss blitzen die Stürmerqualitäten des Severin Müller auf. Nachdem sein Teamkollege Sam Zander sich den Ball in artistischer Manier selbst an die Hand geschossen hat, springt die Kugel zu dem 21-jährigen Heimstettner.

Wie er das findet? Auf diese Frage antwortet der Aushilfsausputzer mit einem Schulterzucken. „Der Trainer weiß, wo mich die Mannschaft braucht“, sagt er dann. Zu jenem Coach pflegt Severin Müller ohnehin ein besonderes Verhältnis: Schon in der E-Jugend kickte er unter Christoph Schmitt, der ihn vor drei Jahren in den Regionalligakader holte.

Heimstetten – Und der fackelt nicht lange, sondern zimmert das Spielgerät aus neun Metern trocken ins Netz – zum 2:3 im Duell seines SVH gegen den VfB Eichstätt. Gelernt ist gelernt, könnte man sagen – schließlich hat Severin Müller die komplette Jugend über im Angriff gespielt. Und auch nach seinem Sprung ins Regionalligateam stand das Eigengewächs dort zunächst in der vordersten Spitze auf dem Feld. Doch seit das Verletzungspech in dieser Saison einen Defensivspieler des SVH nach dem anderen außer Gefecht gesetzt hat, wandert Müller immer weiter nach hinten – erst ins defensive Mittelfeld und zuletzt in die Innenverteidigung.

Dort ist Severin Müller inzwischen zur Stammkraft gereift: In 18 Spielen ist er diese Saison auf dem Feld gestanden - davon nur ein einziges Mal als Stürmer. Und so eifert er inzwischen ungewollt seinem zehn Jahre älteren Bruder Sebastian Müller nach. Denn der – Spitzname „Metzger“ – war von 2015 bis 2018 Innenverteidiger beim SV Heimstetten, ehe ihn diverse Verletzungen zum Aufhören zwangen.

Was bei Severin Müller jedenfalls erstaunlich ist: Je weiter ihn sein Trainer zurückzieht, desto besser wird seine Torquote. So hat der Youngster in dieser Spielzeit bereits dreimal eingenetzt – mehr als in allen seinen vorangegangenen Regionalligasaisons. (ps)