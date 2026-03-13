Aushilfskraft wird zum späten Hedendorfer Matchwinner Fußballer der Woche von Tageblatt · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Studer

Er sitzt als Zweitherrenspieler auf der VSV-Bank und wundert sich über das Bezirksliganiveau. Dann muss er früh rein und wird als Aushilfskraft zum Hedendorfer Matchwinner.

Jan-Hendrik Peters ist der „Rekordspieler“ der dritten Mannschaft bei den VSV Hedendorf/Neukloster. Der 30-Jährige spielte seitdem er 18 war für die Dritte. Diese wurde vor der Saison aber abgemeldet und wurde personalbedingt zur Zweiten in der Kreisliga. Die Personalnot ist bei den VSV derzeit groß. Die Bezirksligamannschaft braucht ständig Unterstützung aus der Zweiten. Das Dilemma an der Feldstraße: Die VSV II kämpft gegen den Abstieg.

„Wir müssen und wollen der Ersten helfen“, sagt Peters. Weil die Erste aber für ihre prekäre Lage gut dasteht und die Zweite im Abstiegskampf flexibel bleiben müsse, so Peters, dürfe sich kein Spieler festspielen. Da muss jede Woche diskutiert und rotiert werden. Peters hilft zum zweiten Mal aus und trifft spät

Schon vor der Pause musste Peters beim FC O/O eingewechselt werden, verletzungsbedingt, da lagen die VSV 0:2 zurück. „Ich fragte meinen Kollegen auf der Bank, wer hier eigentlich Bezirksligafußball spielt“, erzählt Peters, das waren bis dahin nur die abstiegsbedrohten Gastgeber.