Aushilfe mit Hammertor bei Bezirksliga-Debüt: Pullach schlägt Bullach

Nach dem Abstieg aus der Landesliga und viel Umbruch möchte der SV Pullach eine ruhige Saison in der Bezirksliga Süd spielen und das sieht nun gut aus. Mit dem turbulenten, aber letztlich doch verdienten 3:2 (1:1) in Geiselbullach hat man den dritten Saisonsieg eingefahren und deutlich Luft zu den hinteren Mannschaften der Liga.

In der ersten Hälfte hätten die Pullacher sich einigen Stress ersparen können, denn da dominierte man das Geschehen fast nach Belieben. Nach einem schwierigen Start hatte man viel Ballbesitz und den Zug zum Tor. Nach einem schönen Zuspiel von Robin Hoffmann setzte sich David Perl in der Box durch und traf ins lange Eck (32.). Kurz vor der Pause bekam man noch ziemlich unnötig den Ausgleich (Felix Thurner, 44.).

Nach diesem Rückschlag zeigte sich, dass das Gebilde in Pullach noch nicht so stabil ist. Geiselbullach bekam Aufwind nach dem Ausgleich aus dem Nichts und ging dann auch logischerweise in Führung durch Marc Egenhofer (57.). Auf diesen Rückschlag zeigten die Gäste dann aber eine beeindruckende Reaktion und machten richtig Dampf nach vorne. Sanntino Pandza hatte erst Pech mit einem Lattentreffer und dann schlug die große Stunde von Moritz Golüke, der eigentlich in der zweiten Mannschaft kickt und bei seiner Bezirksliga-Aushilfe ein Supertor machte. Mit einer Mischung aus Fallrück- und Seitfallzieher machte er artistisch den Ausgleich (65.). Vier Minuten später lagen die Pullacher gegen die Bullacher dann gleich wieder vorne. Marcus Miller hatte einen Freistoß versenkt (69.).