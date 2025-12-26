»Aushängeschild unseres NLZ«: Landshut kann Sossau halten

Moritz Sossau ist einer der Konstanten der SpVgg Landshut und maßgeblich daran beteiligt, dass der Traditionsklub in der Landesliga Mitte bislang eine nahezu perfekte Saison spielt. Der 18-jährige Youngster ist auf der "Sechs" kaum noch wegzudenken und hat sich auch in den Fokus des einen oder anderen höherklassigen Klubs gespielt. Der Teenager wird der "Spiele" aber die Treue halten und über das Saisonende hinaus am Hammerbach bleiben.

Sossau absolvierte in der laufenden Runde bisher 19 Einsätze und entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger. "Moritz ist das aktuellste Aushängeschild unseres Nachwuchsleistungszentrum. Er spielt bei uns seit der U12, hat sich überragend entwickelt und sich seit seinem 18. Geburtstag sofort als Stammspieler im Herrenbereich etabliert. Durch sein Spielverständnis, die Ruhe am Ball und seine gute Technik stand er bis dato völlig zurecht wöchentlich in der Startelf. Dazu kommt sein sehr erwachsenes Auftreten , das ihm großes Ansehen in der Mannschaft bringt. Das nächste Ziel für ihn wird sein, weiterhin konstant zu bleiben. Wir sind sehr stolz, dass Moritz den Weg mit uns weitergehen möchte und wir werden ihm helfen, sich weiterhin bestmöglich entwickeln zu können", sagt Landshuts Sportlicher Leiter, Maximilian Maier.







Moritz Sossau - der im Kader der U19 Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbands stand, die im Herbst in Hessen Süddeutscher Meister wurde - bleibt der "Spiele" gerne erhalten: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen des Vereins. Das NLZ und der gesamte Club haben mich seit der U12 sportlich wie menschlich enorm geprägt. Umso schöner ist es für mich, den Schritt in den Herrenbereich hier gemacht zu haben und Woche für Woche Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich bin stolz den Weg weiterhin mit dem Verein zu gehen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“