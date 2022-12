Aushängeschild des TSV Bad Rietenau gibt es nun nicht mehr Der TSV Bad Rietenau hat im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag begangen. Das Aushängeschild des Vereins aus dem Aspacher Teilort ist das erste Team der Fußballer, das nun aufgelöst wurde.

Die Fußballer des TSV Bad Rietenau waren in der Vergangenheit eine feste Größe im Raum Backnang. In den letzten zehn Jahren spielte das Team in der Kreisliga B2 und seit 2003 sogar in unterbrochener Reihenfolge sechs Jahre lang in der Kreisliga A2. Nun gibt es das Aushängeschild des Vereins nicht mehr. Der Klub aus dem Aspacher Teilort hat vor wenigen Tagen seinen sofortigen Rückzug mitgeteilt. Viele Gründe gibt es dafür. „Unser Hauptproblem ist, dass wir keinen richtigen Unterbau zu den Aktiven haben“, sagt Rietenaus Fußball-Abteilungsleiter Marcel Sommer. Derzeit hat der TSV nämlich lediglich zwei Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb. Das sind die F-Junioren und die Bambinis. Deshalb tun sich die Rietenauer schwer, ein Männerteam im Spielbetrieb zu halten.

„Wir sind mit einem Kader von 18 Spielern in diese Saison gestartet“, berichtet Sommer. Darunter waren viele Akteure, die nicht aus Rietenau stammen und sich somit nicht ganz so stark mit dem Verein identifizieren. Hinzu kamen Ausfälle aus diversen Gründen wie Verletzungen, beruflichen oder privaten Verpflichtungen. Den Ausschlag hat dann laut Sommer die 1:8-Pleite am vorletzten Sonntag im Kellerduell bei den zuvor noch sieglosen Sportfreunden aus Großerlach gegeben. Rietenaus Spielertrainer Viktor Balasa trat daraufhin zurück und mit ihm auch andere Akteure, sodass der TSV nun keine spielfähige Mannschaft mehr hat. „Es hatte sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet, dass es wohl so kommen wird“, erzählt Abteilungsleiter Marcel Sommer.

Allerdings waren die Rietenauer in der Saison 2020/2021 und auch 2021/2022 noch mit einem zweiten Aktiventeam in der Kreisliga B5 am Start. Dieses wurde für diese Spielzeit schon gar nicht mehr gemeldet. Wie geht es nun mit dem Rietenauer Fußball weiter? „Wir werden alles versuchen, in der neuen Saison wieder ein Aktiventeam auf die Beine zu stellen. Sollte das uns alleine nicht gelingen, dann vielleicht in einer Spielgemeinschaft mit einem Verein aus der Nachbarschaft“, gibt sich Marcel Sommer, der seit sechs Jahren der Fußball-Abteilungsleiter ist, kämpferisch. Schließlich: „Seit ich denken kann, gibt es in Rietenau ein Aktiventeam“, sagt der 36-Jährige, der selbst in allen zehn ausgetragenen Partien in dieser Saison mitgespielt hatte. Und immerhin wurden dabei vier Punkte geholt – 1:1 zu Hause gegen den SV Spiegelberg und 4:3 beim FC Viktoria Backnang.