Ausgleich und Knockout in der Nachspielzeit für den Türkischen SV

Der Ausgleich von Nazim Khababa (rechts) war letztlich zu wenig für den Türkischen SV. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

1:2 in Dietkirchen, 0:2 gegen Steinbach Haiger II und jetzt die Last-Second-Pleite gegen Marburg nach einem Ballverlust in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zwei Minuten zuvor hatte Nazim Khababa ausgeglichen. Wobei die Gastgeber anfangs deutlich hätten führen können, doch Keeper Luca Soltau hatte einen Glanztag erwischt. „Wir hatten nicht die Erwartung gehabt, wieder direkt aufzusteigen“, weiß TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan um gewachsene Erwartungen im Umfeld, sieht das bisherige Abschneiden als Aufsteiger auf jeden Fall positiv. Drei Niederlagen in Folge seien aber schon ungewohnt. „Es wird eine Sitzung unter der Woche geben“, kündigt er an. „Wir werden zusammen aus dem Loch wieder rauskommen“, glaubt Trainer Gökhan Caliskan. In Zeilsheim (So., 15.30 Uhr) wartet nun eine Auswärtshürde.