Ausgleich mit der letzten Chance – Zorneding „muss froh mit dem Punkt sein“

Der TSV Zorneding rettet spät einen Punkt in Miesbach. Die Partie der Bezirksliga Ost endete mit einem 2:2-Unentschieden.

In letzter Sekunde hat sich Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding im Ligaspiel beim SV Miesbach einen Punkt gesichert. Am Ende trennten sich beide Seiten mit 2:2 (0:1). „Der Zeitpunkt des Ausgleichstreffers war natürlich mega glücklich. Es war die finale Aktion, die letzte Chance. In Summe war der Ausgleich aber definitiv verdient“, sagte Zorendings Trainer Sascha Bergmann nach dem Schlusspfiff.

Kurz darauf hätte die Bergmann-Elf noch einen draufsetzen können. Nach einer Flanke von Hotz wurde Matthias Schuster im Zentrum gerade noch rechtzeitig von einem Miesbacher Defensivakteur gestört.

Zuvor tat sich der TSV in der Auswärtsbegegnung beim SVM durchaus schwer. In einer eher unspektakulären ersten Halbzeit unterliefen beiden Mannschaften unsaubere und hektische Aktionen. Als ein Miesbacher Verteidiger über den Ball trat, nahm Zornedings Maximilian Hotz (44.) das Spielgerät auf, umkurvte den gegnerischen Schlussmann und schob zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Es war der sechste Treffer für den Torjäger des TSV in der laufenden Saison.

Per Elfmeter: Josef Sontheim gleicht für den SV Miesbach aus

„In der zweiten Hälfte war Miesbach dann präsenter“, musste Bergmann anerkennen. Zu allem Überfluss half der TSV beim Ausgleichstreffer der Hausherren kräftig mit. Yazar Taskin agierte ungeschickt im Zweikampf mit einem gegnerischen Angreifer. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Miesbacher souverän (63.).

„Sie haben dann Überwasser bekommen und hatten zwei bis drei gute Möglichkeiten“, berichtete Bergmann. Zornedings Torhüter Michael Pohn wehrte einen scharf getretenen Freistoß ab, musste sich infolge der daraus resultierenden Ecke allerdings doch geschlagen geben (68.).

Am Ende müssen wir froh sein über den Punkt, aber es wäre noch mehr drin gewesen.

TSV-Trainer Sascha Bergmann.

Zuvor hatten die Zornedinger ihre Möglichkeit auf den erneuten Führungstreffer leichtfertig vergeben, als Hotz alleine vor dem gegnerischen Tor daneben zielte. „In der Schlussphase stand Miesbach tief, wir konnten Druck entwickeln und ein paar Eckbälle erwirken“, so Bergmann. Ein solcher führte schließlich in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich.

Für Zorneding war inzwischen die jüngste Neuverpflichtung Lorenz Leger (wir berichteten) im Spiel. Leger brachte den Ball erneut in die Gefahrenzone, wo Daniel Winzer (90.+5) aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand traf. „Die Vorlage war natürlich ein perfekter Einstand für Lorenz“, freute sich Bergmann mit dem Debütanten. „Am Ende müssen wir froh sein über den Punkt, aber es wäre noch mehr drin gewesen.“ In der kommenden Woche empfängt Zorneding den SV Bruckmühl.