n einem rassigen Bayernligaspiel schenkten sich der FC Ismaning und der FC Deisenhofen (r. Noah Semmler) nichts. – Foto: Dieter Michalek

Ausgleich in letzter Sekunde: FC Deisenhofen verschenkt nächsten Sieg Viertes Remis für den FCD

3:0-Führung gegen Nördlingen, 2:0-Führung gegen Ismaning: Und dennoch geht der FC Deisenhofen nicht als Sieger vom Platz.

Ismaning – Deisenhofens Trainer Andreas Pummer unterteilt Remis gerne in gute und schlechte Unentschieden. Und nun hat man zwei fürchterlich schlechte Unentschieden in Serie. Bei 3:3 gegen Nördlingen verspielte man in den Schlussminuten ein 3:0 und beim 2:2 (2:0) in Ismaning verspielte man eine 2:0-Pausenführung. Und wieder gab es den schmerzhaften Ausgleich in letzter Sekunde. Fr., 29.08.2025, 18:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Deisenhofen Deisenhofen 2 2 Abpfiff

45 Minuten lang sah es richtig gut aus für die Kicker aus dem südlichen Landkreis. Fast die kompletten 45 Minuten kontrollierte Deisenhofen das Geschehen, ohne brillieren zu müssen. Es war fast noch ein Schönheitsfehler, dass man aus der Überlegenheit gegen erschreckend schwache Ismaninger nicht noch das 3:0 oder 4:0 gemacht hat. Die Chancen dazu waren vorhanden. Der erste Deisenhofener Treffer war ein langer Ball, der erst einmal eher ungefährlich aussah. Dann aber kam Ismanings Schlussmann mit Verzögerung heraus und es passierte ein folgenschwerer Zusammenprall, bei dem Paul Schemat den Ball über die Linie drückte. Elf Minuten später bracht der Keeper dann zusammen und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Deisenhofens Trainer Andreas Pummer schickte dem Torwart auch die Genesungswünsche seitens seiner Mannschaft mit auf den Weg.