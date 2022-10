Ausgleich in letzter Minute

Am gestrigen Donnerstag fand das Nachholspiel des 8. Spieltags zwischen dem TSV Regglisweiler und dem SV Balzheim statt, da das Spiel am 02.10. aufgrund des Wetters abgebrochen werden musste. Damals stand es bis zum Spielabbruch 2:1 für den TSV, daher wollten die Rot-Schwarzen nun auf dem gut beleuchteten Trainingplatz die drei Punkte klar machen.

Doch das Spiel begann anders als erhofft, durch einen frühen Treffer von Jochen Kutscher ging der SV Balzheim nach nur knapp sechs Minuten in Führung und konnten nun auf dem kleineren Platz dem Gegner ihre Spielweise aufdrücken. Die daraufhin tiefstehenden Gäste machten es den Hausherren schwer Räume im vorderen Drittel zu finden und zu bespielen, woraufhin die Partie nach mehreren harmlosen Versuchen in die Halbzeitpause ging.

Nach der Pause kamen die Jungs vom TSV stärker uns selbstbewusster zurück in die Partie und drängten die Grünen immer weiter in ihre Hälfte. Weiterhin bestand das große Problem die Räume zu finden um zu klaren Torchancen zu kommen. Der TSV Regglisweiler war spürbar kurz vor dem Ausgleichstreffer, doch leider wollte keine der Chancen den Weg ins Tor finden. Erst in der 89. Spielminute erlöste Piotr Makiela die Heimmannschaft zum 1:1.

Die hart umkämpfte Partie endete somit knapp, aber mehr als verdient mit wenigstens einem Punkt auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag den 16.10. empfängt der TSV Regglisweiler die SGM Ingstetten/Schießen.