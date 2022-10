Ausgleich in letzter Minute

In der Folge war es dasselbe Bild, Kehlen machte es sich zu Nutze, dass sich immer wieder Fehlpässe in den Ballstafetten des TSV einschlichen, ohne daraus klare Torchancen kreieren zu können. Die klaren Tormöglichkeiten hatte trotzdem der TSV. Huchler setzte sich auf der Außenbahn gegen 2 Spieler durch, brachte den Ball ins Zentrum wo Feyer blitzeblank 5 Meter vor dem Tor stand, allerdings das Leder über das Tor schob (28.).

So ging es also rein in die Anfangsphase, in der sich Kehlen besser behaupten konnte. Die Schussentäler konnten die vordere Tettnanger Offensivkette zu einfach überspielen und hatten somit immer wieder gefährliche Vorstöße in der Tettnanger Hälfte. Dazu kamen viele Fehlpässe im Passspiel des TSV. Trotz gefährlicher Kontersituationen stand die Defensive um Marschall, Sprenger und P. Frey stabil und ließen nicht viel zu. In der 10. Minute dann ein Rückpass der Kehlner, Torwart Benz wollte den Ball klären, der nachgelaufene Huchler konnte den Ball allerdings blocken und so sprang der Ball zum Ex-Kehlner Feyer, der mit seinem Lupfer Benz allerdings nicht überwinden konnte. Tettnang spielte sich in der Folge weitere gute Chancen heraus. Nach gutem Steilpass von Basic war es Caner, der allein auf Benz zulief, allerdings hielt der Kehlner Schlussmann stark und hielt das 0:0 fest.

Ein weiteres Derby stand im Tettnanger Riedstadion vergangenen Sonntag auf dem Programm. Der Landesliga Absteiger SV Kehlen war zu Gast. Kehlen hatte Anfangsschwierigkeiten in der noch jungen Saison, in den letzten Spielen kam man aber immer besser in Fahrt. Auf Tettnanger Seite ist man nach der Niederlage gegen die TSG Ailingen trotzdem auf einem stabilen 3. Platz. Zu den Langzeitverletzten Letsche und Redl, kamen nun auch noch die Ausfälle von Maurer, Rosemeier, Tabler und Fabi Frey hinzu, die sich in den letzten Spielen gut eingebracht haben.

Nach der Pause kam Kehlen direkt gefährlich vors Tor, nach einem langen Ball von Luka Föger, war es Bruder Marko Föger, der sich den Ball etwas zu weit an Geibel vorbeilegte und so aus spitzem Winkel den Ball nicht mehr aufs Tor bringen konnte (47.). Keine 2 Minuten später rettete im Segelbacher im 16ner mit einer Grätsche, Feyer wäre sonst durchgewesen.



Nach einem Fehlpass war es wiederum M. Föger der den Ball von halblinks gute 2 Meter neben das Tor setzte (57.). In der 65. Minute dann eine Flanke nach Freistoß aus dem Halbfeld von Caner. Diese fand in der Mitte den eingelaufenen Sprenger, der den Ball per Kopf auf den heranlaufenden Feyer querlegte, per Flugkopfball machte „Ikke“ das verdiente 1:1.





In der Folge war Tettnang drauf und dran hier noch nachzulegen und man kombinierte sich nun besser ins letzte Drittel des SVK. So auch in der 75. Minute, Sprenger überspielte mit einem hohen Ball das Mittelfeld des SVK, Caner nahm den Ball geschickt an und schickte den einwechselten Joker Flavio D’Ercole steil, dieser schob den Ball mit links gekonnt an Benz vorbei zum 2:1 in die Maschen.

Aus Tettnanger Sicht verpasste man es dann die Entscheidung zu erzwingen durch schlecht ausgespielte Konter und zu ungenaue Abschlüsse. So kam es wie es kommen musste, der SVK bekam einen Freistoß in der 89. Minute 30 Meter vor dem Tor. Die flache Flanke von Mandel fand den eingelaufenen Marko Föger, der den Ball nur leicht berührte und so an Geibel vorbei spitzelte. So stand es nun 2:2 und die Zuschauer konnten sich auf eine wilde Nachspielzeit freuen.

Kehlen hatte noch eine gute Chance durch Dunger, der nach Alleingang den Ball aus 20 Meter an den Pfosten setzte. Allerdings war der TSV nach langem Ball von Huchler auf D’Ercole auch noch dran die Führung zu erzielen. Allerdings rettete Segelbacher, nachdem Flavio Keeper Benz bereits umkurvt hatte. So blieb es beim umkämpften 2:2.



Aus Tettnanger Sicht kann man sich ärgern, da das Tor zu so einem Zeitpunkt mehr als unnötig war. Obwohl man spielerisch durch die vielen Fehlpässe den Gegner des Öfteren einlud, hatte man trotzdem die besseren Möglichkeiten, konnte diese allerdings zu selten verwerten. Kehlen hat sich nach einem kämpferischen Spiel den Punkt trotz allem verdient, da sie in der 1. Halbzeit mehr Spielanteile vorweisen konnten und auch vereinzelt Nadelstiche nach vorne setzen konnten.



Alles in Allem war es ein sehr unterhaltsames Spiel, das am Schluss keinen Sieger fand, dennoch endete fast jede Aktion in einem Abschluss, was für die Zuschauer bestimmt gut anzusehen war. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und hoffen, dass auch am Mittwoch (12.10.) um 18:30 beim Flutlichtspiel gegen den TSV Meckenbeuren zahlreiche Derbyfans den Weg ins Riedstadion finden. Kehlen empfängt am Sonntag den SV Weingarten.