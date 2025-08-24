Ausgleich in der Schlussphase: TuS gibt sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Nach einer starken ersten Hälfte hat der TuS Holzkirchen den Sieg gegen den SV Waldperlach verspielt. Auch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung sorgte für Unmut.

Holzkirchen – Es ist ein Punkt, der sich für den TuS Holzkirchen so gar nicht gut anfühlt. Denn: Im Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag im Münchner Stadtteil Waldperlach führten die Grün-Weißen zwischenzeitlich mit 2:0 und sahen lange wie der sichere Sieger aus.

Am Ende mussten sich die TuS-Kicker allerdings mit einem bitteren 2:2-Remis begnügen. „Es ist ein absoluter Witz“, ärgert sich Holzkirchens Trainer Orhan Akkurt. „Das haben wir uns mit unserer zweiten Halbzeit selbst zuzuschreiben und das Schiedsrichter-Gespann hat ihr Übriges getan.“

Schiedsrichter gibt Rot und Elfmeter

Besagte Szene ereignete sich in der Schlussphase. Nach dem Anschlusstreffer Waldperlachs nach rund einer Stunde gerieten die Holzkirchner kurz vor dem Ende nach einer Standardsituation in eine unübersichtliche Lage, ehe Holzkirchens Andreas Bauer schließlich den Ball mit der Hand auf der Linie geklärt haben soll. Schiedsrichter Michael Krug beriet sich anschließend lange mit seinem Assistenten und gab dann glatt rot für Bauer und den fälligen Elfmeter für Waldperlach – eine umstrittene Entscheidung. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Waldperlachs Luca Mancusi sicher zum schmeichelhaften 2:2-Endstand.

Zuvor hatten die Holzkirchner lange Zeit alles Griff. Hinten stand die Viererkette um Alexander Zetterer und Maximilian Avril sicher und ließ kaum etwas zu. Nach vorne kombinierten die Grün-Weißen gefällig und nutzen auch prompt ihre Chancen. So war es Alpay Özgül, der die Holzkirchner bei seinem Startelf-Debüt früh mit 1:0 in Führung bringen konnte. Zunächst wurde Tobias Bebbers Versuch von Waldperlachs Keeper gerade noch geklärt, den zu kurzen Klärungsversuch hämmerte Sekundenbruchteile später Bastian Eckl an den Querbalken. Özgül stand in der Folge goldrichtig und staubte zum 1:0 ab.

TuS im fünften Spiel in Folge ungeschlagen

Nur der Auftakt für eine bärenstarke erste Hälfte der Holzkirchner. Nach einer Viertelstunde hätte Holzkirchens Fabio Sabbagh fast auf 2:0 erhöht. Nach 25 Minuten machte es Bebber dann besser: Nach einem wunderbaren Querpass nahm der TuS-Angreifer den Ball direkt und zirkelte ihn gekonnt zum 2:0 ins Eck. „Wir waren richtig gut“, findet Holzkirchens Kapitän Alexander Zetterer. „Eigentlich musst du den Gegner dann mit dem drei und dem vier zu null bestrafen.“ Das passierte – trotz größter Gelegenheiten – nicht. „Das ist der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen muss“, moniert TuS-Coach Akkurt.

Allein Holzkirchens Elias Schnier scheiterte zwei Mal frei vor dem Waldperlacher Keeper und hatte wohl die Entscheidung auf dem Fuß. So kam es, wie es im Fußball manchmal kommen muss. Mit der wahrscheinlich ersten echten Gelegenheit kam Waldperlach mit Dzenis Toskic nach etwas mehr als einer Stunde auf 1:2 heran. Danach wackelte der TuS bedenklich und kassierte kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich. „Wir hätten sie eigentlich killen müssen“, findet TuS-Kapitän Zetterer. „Dann haben wir sie eingeladen.“ Zwar bleiben die Holzkirchner damit im fünften Spiel in Serie ungeschlagen, dennoch ist es am Ende ein Punkt, der sich für die Grün-Weißen alles andere als gut anfühlt. meh