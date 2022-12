Ausgleich in der Nachspielzeit: Westercelle überrascht in Hagen Dem VfL gelingt auch beim FC Hagen/Uthlede eine Überraschung

Schon in der Vorwoche hat der VfL Westercelle gegen Drochtersen/Assel (3:3) für eine Überraschung gesorgt. Dieses Mal ärgerte das Kellerkind den favorisierten FC Hagen/Uthlede und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2-Unentschieden.

Zwei Kopfballtore von Jan Hasselmann (18.) und Marcel Meyer (54.) ließen den VfL zunächst ins Hintertreffen geraten. Die Partie schien ihren erwarteten Verlauf zu nehmen und der Favorit einen souveränen Heimsieg einzufahren. Anschließend arbeitete sich Westercelle aber mühsam zurück ins Spiel: Hagen-Keeper Tom Rode machte bei einem Fernschuss von Jannis Ebel keine gute Figur, weswegen die Gäste wieder im Spiel waren (68.).

Daraufhin verlor Hagen/Uthlede ein wenig die Spielkontrolle. Torschütze Hasselmann sah außerdem die Ampelkarte, wodurch Westercelle am Ende in Überzahl auf den Ausgleich drückte. Schließlich war es ein ruhender Ball, bei dem die Hausherren das Leder nicht aus der Gefahrenzone bekamen. Dann nahm Tim Runge die Kugel am Elfmeterpunkt volley und traf zum späten Ausgleich (90.+1). In der fünfminütigen Nachspielzeit ging es dann nochmal hin und her, ohne dass es zu einer klaren Torchance kam.