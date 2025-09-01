Ausgleich in der Nachspielzeit: SV Dornach punktet auch in Grünwald

Dornach – Die Serie der Spiele ohne Niederlage geht weiter, aber Spiel sechs der Reihe war nicht der große Kracher. Das 1:1 (0:0) beim TSV Grünwald war alles andere als gut. In einem schwachen Spiel ließ man wieder viele Chancen liegen und am Ende war das Remis glücklich. Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten die Dornacher gleich mehrere richtig gute Chancen, aus denen man eigentlich ein bis zwei Tore hätte machen müssen.

Tiefpunkt des munteren Chancenversiebens war der Foulelfmeter, den Fabian Aicher am Tor vorbeigeschossen hat. „Wenn es zur Halbzeit 5:5 steht, dann haben wenigstens die Zuschauer ihren Spaß“, sagte der Dornacher Trainer Sebastian Wastl nach dem Spiel. Und ihm war deutlich anzumerken, dass er mittlerweile ziemlich genervt ist. Aufsteiger Dornach spielt in der Landesliga gut mit, aber lässt seit Wochen Chancen in großen Mengen liegen.

In Grünwald machte man aber kein wirklich gutes Spiel und hätte sich auch bei einer deutlichen Niederlage nicht beschweren können. Man fand nie wirklich in die Partie und Grünwald bestimmte das Spiel. Die Gastgeber haben aber auch bei der Chancenverwertung dramatische Probleme. Nach der Pause war dann die Grünwalder Führung nur noch eine Frage der Zeit. Das Heimteam hätte drei bis vier Treffer machen müssen und machte dann doch noch das 1:0, als eigentlich schon fast alles durch war. Laris Stejapanovic gelang in der 89. Minute die Führung.