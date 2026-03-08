Ausgleich in der Nachspielzeit rettet Rehden einen Punkt

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden und der Lüneburger SK Hansa trennten sich am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit 1:1. Vor 178 Zuschauern erzielte Kummer in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Gastgeber, nachdem Pauer die Gäste zuvor in Führung gebracht hatte.

Durch die Punkteteilung verbessert sich Rehden nach 17 Spielen auf 26 Zähler und behauptet damit den neunten Tabellenplatz. Lüneburg erhöht sein Konto auf 25 Punkte und bleibt weiterhin Zehnter der Oberliga Niedersachsen.

Im Duell zweier Tabellennachbarn blieb ein Sieger aus. Der BSV Rehden, vor der Partie mit 25 Punkten auf Rang neun platziert, kam gegen den unmittelbar dahinter liegenden Aufsteiger Lüneburger SK Hansa (24 Punkte) nicht über ein Unentschieden hinaus.

Lüneburg nutzt seine Chance

In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen schließlich der Führungstreffer. In der 64. Minute traf Pauer für den Lüneburger SK Hansa zum 1:0 und brachte die Gäste damit in eine aussichtsreiche Position.

Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang den Gastgebern doch noch der Ausgleich. Kummer nutzte eine der letzten Aktionen der Partie und traf zum 1:1-Endstand.

Der späte Treffer bewahrte den BSV Rehden vor einer Heimniederlage und sicherte zumindest einen Punkt im engen Mittelfeld der Tabelle.

Tabellenlage bleibt nahezu unverändert

Am Kräfteverhältnis im Tabellenmittelfeld ändert das Ergebnis wenig. Rehden bleibt mit 26 Punkten auf Rang neun, Lüneburg folgt mit 25 Zählern auf Platz zehn.

Für beide Mannschaften bedeutet das Unentschieden vor allem eines: Der Abstand zur oberen Tabellenhälfte bleibt bestehen, während sich das dicht gedrängte Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen weiterhin kaum voneinander absetzt.