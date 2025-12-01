Ausgleich in der Nachspielzeit: Konzen holt in Haaren ersten Auswärtspunkt Spielbericht

Fußball-Bezirksliga 4: Simon Kuck verwandelt Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Am Freitagabend steht für den TV das Eifelderby in Eicherscheid auf der Agenda. Die Haarener haben ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust.

Der Fußball-Bezirksligist TV Konzen hat den ersten Auswärtspunkt in dieser Saison eingesammelt. Das Team von Trainer Matthias Kaulartz durfte am Sonntag in Haaren allerdings erst sehr spät jubeln. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Simon Kuck einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Unser Minimalziel haben wir erreicht. Wenn man den Spielverlauf betrachtet, geht das Remis in Ordnung“, resümiert Konzens Coach, der mit seiner Mannschaft den vier Punkte Vorsprung auf Haaren somit wahrte.

Küntzeler: „Extrem bitter“

Bei seinem Gegenüber war die Stimmungslage am Tag danach verständlicherweise etwas getrübter. „So wie es gelaufen ist, war es schon extrem bitter für uns. Ich muss mir das ein Stück weit selbst ankreiden, da ich kurz vorher einen Spieler eingewechselt habe, der den Elfer unnötigerweise verschuldet hat“, betont Frank Küntzeler, der mit den Haarenern weiterhin auf dem 13. Tabellenplatz rangiert.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste mehr Ballbesitz verzeichneten, wie Küntzeler berichtet. Nach einer guten halben Stunde zeigte der Unparteiische nach einem Foulspiel im Sechzehner auf den Punkt. Haarens Alexander Foerster übernahm die Verantwortung und stellte die Weichen auf 1:0 für die Hausherren (34.). Konzen schüttelte sich kurz und schaffte wenig später den Ausgleich. Eine Ecke der Haarener pflückte TV-Keeper Kevin Braun herunter und schickte sofort Nico Felser auf die Reise, der wenig später nach einer „tollen Einzelleistung“ (Kaulartz) das 1:1 markierte.

Doppelpack von Foerster

Konzens Trainer sah in Durchgang zwei zunächst seine Mannschaft etwas besser im Spiel: „Haaren hatte nach dem Wiederanpfiff direkt eine gute Chance, wir wenig später einen Pfostenschuss durch Justino Zander. Das 1:2 war dann wie ein Genickbruch für uns.“ Haarens Foerster stand bei einer Ecke goldrichtig und traf erneut ins Konzener Netz (63.).

„Wir hatten dann mehrere Situationen, in denen wir das 3:1 hätten nachlegen können“, sagt Küntzeler, der kurz vor Schluss besagten Ausgleich hinnehmen musste. „In der achten Minute der Nachspielzeit hätten wir dann einen weiteren Foulelfmeter bekommen können, doch da hat der Schiedsrichter leider nicht auf den Punkt gezeigt. Das ist bitter“, berichtet Haarens Übungsleiter, der mit seinem Team nun ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust hat.

Zum Abschluss der Hinrunde gastiert der 55-Jährige mit seinen Schützlingen am Sonntag beim ebenfalls stark abstiegsgefährdeten FC Roetgen. Das Voreifelteam feierte unter dem neuen alten Trainer Philipp Dunkel zuletzt zwei Siege in Folge und tankte ordentlich Selbstvertrauen. „Das wird sicherlich ein heißer Tanz, wir werden maximal gefordert sein. Auswärts haben wir bis dato noch keinen Punkt geholt. Wir müssen sehr konzentriert zu Werke gehen. Mit Ferhat Akar haben die Roetgener einen Spieler in ihren Reihen, der an einem guten Tag ein Spiel entscheiden kann“, analysiert Küntzeler, der den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Gegner, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht, unbedingt wahren will.

Die Konzener sind hingegen in diesem Jahr noch dreimal im Einsatz. Am Freitagabend (20 Uhr) steht das Eifelderby bei Primus Germania Eicherscheid auf der Agenda. Es folgt das Kreispokal-Achtelfinale bei Nachbar SV Rott (Donnerstag, 11. Dezember, 19 Uhr), ehe der TV zum Abschluss der Hinrunde die Roetgener empfängt. „In Eicherscheid haben wir überhaupt nichts zu verlieren, da haben wir keinen Druck. Ich freue mich einfach auf das Derby und hoffe, dass die Jungs alles auf dem Platz lassen“, betont Kaulartz.

Die Spiele im Überblick:

Eicherscheid - Richterich 3:0: 1:0 Stollenwerk (4.), 2:0 Jansen (66.), 3:0 Stollenwerk (82.)

Kuckum - FC Roetgen 0:5: 0:1 Mangaya-Twadela (10.), 0:2 Winzen (15./Eigentor), 0:3 Kauper (20.), 0:4, 0:5 Akar (30., 35.)

DJK FV Haaren - Konzen 2:2: 1:0 Foerster (34./Foulelfmeter), 1:1 Felser (39.), 2:1 Foerster (63.), 2:2 Kuck (90.+6/Foulelfmeter)

Ay-Yildizspor Hückelhoven - VfR Würselen 4:0: 1:0, 2:0 Dagistan (20., 43.), 3:0 Yilmaz (53.), 4:0 Raffael (58.)

Alem. Mariadorf - Germ. Hilfarth 0:3: 0:1 Sadiku (45.), 0:2 Demming (77.), 0:3 Krings (85.)

Oidtweiler - Bergrath 3:1: 1:0 Croe (10.), 2:0 Hübner (87.), 3:0 Savic (90.), 3:1 Akcan (90.+3)

SG Stolberg - Erkelenz 2:2: 1:0 Graulich (9.), 2:0 Piecuszek (48.), 2:1, 2:2 Nickels (58., 69.)

