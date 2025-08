Ausgleich in der Nachspielzeit: Dachau verspielt Sieg in Manching

Dachau 1865 bringt in Manching die Führung nicht über die Zeit. Der Ausgleich fällt in der Nachspielzeit.

Dachau – Am Ende fehlten nur ein paar Minuten zum ersten Saisonsieg. Doch es ist wie verhext aktuell beim Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865. In einem mehr als wilden Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten gab es am Freitagabend beim SV Manching ein 3:3. Es ist bereits das dritte Unentschieden im vierten Spiel.

Die ersten 15 Minuten dominierte die Mannschaft von Trainer Christian Doll beim hoch eingeschätzten SV Manching. Die Dachauer hatten eigentlich auch in der Folge alles in der eigenen Hand. Nach dem 1:2 vergaßen sie leider, den Sack zuzumachen. In der zweiten Halbzeit konnte sich die Mannschaft dann bei ihrem überragenden Torwart Marco Jakob bedanken, der seine Elf überhaupt im Spiel hielt.

Bitter war es, dass sich Berkant Barin ausgerechnet in einer Dachauer Drangphase, in der die neuerliche Führung möglich war, eine Gelb-Rote Karte einfing (66.).

Haist dreht das Spiel

Die Manchinger waren bereits in der 7. Minute durch Fabian Neumayer mit 1:0 in Führung gegangen – nach einer missglückten Kopfballverlängerung von Marcel Jurakovic. Doch Dachau war überlegen, und schon zwei Minuten später markierte Dachaus Top-Torjäger John Haist den Ausgleich. Der Manchinger Keeper Thomas Obermeier hatte einen Fernschuss nicht festhalten können, Haist war zur Stelle.

Dem folgte schnell der zweite Streich von John Haist, der Stürmer traf in der 15. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite. Nikolaus Grotz passte den Ball von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr, Haist traf aus zehn Metern.

Das 2:2 fiel leider nur drei Minuten später. Gegen die unaufmerksame 1865-Abwehr konnten sich die Manchinger auf der rechten Seite locker durchsetzen, und nach zweimaligem ungehinderten Querpass hatte Emrah Ahmetovic keine Mühe, auf Höhe der Strafraumlinie zu verwandeln. Mit dem 2:2 ging es in die Kabinen.

Manching mit Ausgleich in der Nachspielzeit

Nach Wiederbeginn war Manching besser, doch Jakob parierte stark. So traf Dachau: In der 83. Minute war Leon Pfeiffer mit einem Kopfball nach einer Ecke von links zur neuerlichen Führung erfolgreich. Doch der Traum vom ersten Saisonsieg platzte, in der 92. Minute traf Sebastian Graßl ebenfalls per Kopf zum 3:3.

„Klar hatten wir in einigen Aktionen auch viel Glück und einen überragenden Torwart, aber die drei Punkte hätten wir gerne mitgenommen“, sagte Trainer Christian Doll nach dem Spiel. Aber auch er ärgerte sich sehr über „einige individuelle Fehler zu viel“.