Ausgleich in der Nachspielzeit

In der Anfangsphase der Partie machte die Heimmannschaft viel Druck und verpasste nach einer Eckball-Variante durch Franz Funke den Führungstreffer (6.). Auch ein Grundlinien-Durchbruch von Gabor Vass mit anschließendem Abschluss von Florian Schmidt knapp über das Gebälk blieb unbelohnt (10.). Nach zögerlichem Abwehrverhalten verpasste Rudolstadt eine gute 2-gegen-2-Situation und schloss zu hoch ab (11.). Auf der Gegenseite wurde ein Schulze-Schuss vom Gästekeeper gut pariert (12.). Nach einer Fehlerkette der Gastgeber konnte Rudolstadt das 0:1 erzielen und stellte damit den Spielverlauf – zumindest was die Großchancen anging – auf den Kopf (17.). Spielerisch blieb bei der Elf von Rauch und Hofmann weiterhin viel Luft nach oben, was sich über die gesamten 90 Minuten hinweg zeigte. In der 28. Minute wurde es erneut gefährlich, als eine Bachmann-Eingabe keinen Abnehmer fand. Der Ausgleich fiel dennoch wenig später: Gabor Vass erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum und bediente Leon Schulze, der trocken in den Winkel abschloss (29.). Marius Trunk verpasste mit einem Schuss aus der Drehung die erneute Rudolstädter Führung (33.). Schmölln wechselte anschließend verletzungsbedingt und brachte Florian Stößel für Stefan Oehler in die Partie. Der eingewechselte Stößel verpasste nach einem Eckball mit seinem ersten Ballkontakt knapp den zweiten Schmöllner Treffer (35.). Anschließend stand Aminu Mohammed im Fokus, als er einen Freistoß der Gäste aus dem Dreiangel kratzte (41.) und wenig später einen Konter entschärfte (44.). Aber auch die Gastgeber hatten noch eine große Chance, doch der Abschluss von Alexander Korent landete am Pfosten, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.