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Spielbericht
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Ausgleich in der Nachspielzeit
Am vergangenen Samstag gastierte der FC Einheit Rudolstadt II beim SV Schmölln.
Nach dem überzeugenden 6:1-Auswärtserfolg bei der Zweitvertretung des SV SCHOTT Jena gastierte am Samstag mit der zweiten Mannschaft des FC Einheit Rudolstadt die nächste Reserve-Mannschaft auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße. Nach dem späten, aber nicht unverdienten Treffer der Gäste zum 2:2-Endstand verpasste die Mannschaft aus Schmölln den Sprung auf Platz 3 und rangierte weiterhin auf Platz 5 der Landesklasse-Tabelle.
In der Anfangsphase der Partie machte die Heimmannschaft viel Druck und verpasste nach einer Eckball-Variante durch Franz Funke den Führungstreffer (6.). Auch ein Grundlinien-Durchbruch von Gabor Vass mit anschließendem Abschluss von Florian Schmidt knapp über das Gebälk blieb unbelohnt (10.). Nach zögerlichem Abwehrverhalten verpasste Rudolstadt eine gute 2-gegen-2-Situation und schloss zu hoch ab (11.). Auf der Gegenseite wurde ein Schulze-Schuss vom Gästekeeper gut pariert (12.). Nach einer Fehlerkette der Gastgeber konnte Rudolstadt das 0:1 erzielen und stellte damit den Spielverlauf – zumindest was die Großchancen anging – auf den Kopf (17.). Spielerisch blieb bei der Elf von Rauch und Hofmann weiterhin viel Luft nach oben, was sich über die gesamten 90 Minuten hinweg zeigte. In der 28. Minute wurde es erneut gefährlich, als eine Bachmann-Eingabe keinen Abnehmer fand. Der Ausgleich fiel dennoch wenig später: Gabor Vass erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum und bediente Leon Schulze, der trocken in den Winkel abschloss (29.). Marius Trunk verpasste mit einem Schuss aus der Drehung die erneute Rudolstädter Führung (33.). Schmölln wechselte anschließend verletzungsbedingt und brachte Florian Stößel für Stefan Oehler in die Partie. Der eingewechselte Stößel verpasste nach einem Eckball mit seinem ersten Ballkontakt knapp den zweiten Schmöllner Treffer (35.). Anschließend stand Aminu Mohammed im Fokus, als er einen Freistoß der Gäste aus dem Dreiangel kratzte (41.) und wenig später einen Konter entschärfte (44.). Aber auch die Gastgeber hatten noch eine große Chance, doch der Abschluss von Alexander Korent landete am Pfosten, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.
Nach dem Seitenwechsel kam Jan Marvin Krüger für Gabor Vass in die Partie, doch am wenig überzeugenden Spiel der Heimmannschaft änderte sich zunächst wenig. Nach einer schönen Kombination über Schulze und Lochmann kam Florian Pitschel aus 18 Metern zum Abschluss, doch der Schuss wurde geblockt (56.). Auf der anderen Seite scheiterte Rudolstadt – teils kläglich – an Aminu Mohammed und verpasste die erneute Führung. Florian Schmidts Kopfball wurde vom gut aufgelegten Rudolstädter Torhüter pariert (60.). Nach einem Grundliniendurchbruch fand die Bachmann-Eingabe Alexander Korent, der zum vielumjubelten 2:1-Führungstreffer einnetzte (65.). Keine fünf Minuten später führte ein desolates Zweikampfverhalten im Abwehrzentrum fast zum 2:2-Ausgleich, doch der Abschluss ging am langen Pfosten vorbei. In der Folge verpassten Eric Lochmann und Jan Marvin Krüger das mögliche dritte Tor und ließen Rudolstadt damit im Spiel. Als bereits viele mit drei Punkten für die Knopfstädter rechneten, konnte die Heimmannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen, und der Rudolstädter Hannes Czerwonka stellte noch auf 2:2 (90+3.).